Frühchen-Tag in Essen: „Jeder Schritt ist ein Riesenmoment“

Essen. Der 17. November ist Welt-Frühgeborenen-Tag. Am Elisabeth-Krankenhaus sind alle Eltern und Kinder eingeladen, es gibt ein besonderes Programm.

Am Freitag, 17. November, ist Welt-Frühgeborenen-Tag. Jasmin Vogel (34) arbeitet als Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin auf der Frühchen-Station des Elisabeth-Krankenhauses. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet sie von ihrem Alltag.

Frau Vogel, was ist das Besondere an der Arbeit mit Frühchen und ihren Familien?

Schon bei meiner Ausbildung wurde mir klar, dass ich gerne dauerhaft mit Frühchen arbeiten möchte. Sie sind kleine Kämpfer und brauchen unsere volle Aufmerksamkeit. Jeder Entwicklungsschritt, den Frühchen gehen, ist ein riesengroßer Moment – vor allem, wenn die Frühchen zum ersten Mal mit den Eltern kuscheln dürfen.

Haben Eltern oft Angst, ihre eigenen Kinder anzufassen?

Ja, es gibt durchaus Berührungsängste am Anfang. Eine häufig gestellte Frage heißt: „Können wir was kaputt machen?“ Wir fördern dann die bindungsfördernde Pflege, das heißt, wir leiten die Eltern an und ermutigen sie zu intensiver Fürsorge. Das baut auch Hemmschwellen ab, haben wir festgestellt.

Früher wurden Frühchen aus hygienischen Gründen ja häufig isoliert. Ist das heute auch noch so?

In der Regel nicht, und das ist auch gut so. Es ist sehr wichtig für Eltern und Kindern, dass von Anfang an eine intensive Bindung aufgebaut wird, das ist prägend fürs ganze Leben.

Was war der längste Aufenthalt eines Frühchens auf Ihrer Station, den Sie erlebt haben?

Das waren 153 Tage. Wir freuen uns sehr, wenn die Kinder dann irgendwann gesund und stabil nach Hause können. Und wir bekommen viel Post von Eltern an bestimmten Terminen – zum Beispiel beim ersten Geburtstag oder an Weihnachten. Auch das, der intensive Kontakt mit den Familien, macht die Arbeit aus.

Warum gibt es den Welt-Frühgeborenen-Tag?

Dieser Tag ist für uns Pflegekräfte, für die Ärzte und für die Eltern ein besonderer Tag. Er soll auf die Bedürfnisse und auf die Schicksale der Frühchen hinweisen. Er wird jedes Jahr am 17. November international gefeiert. Wir als Neonatologie haben verschiedene Aktionen für unsere Eltern und Frühchen vorbereitet, um unsere Anteilnahme zu zeigen - zum Beispiel ein Frühchen-Café, einen Gottesdienst und eine lila Stunde. Wir zünden ein lila Licht an und wir hoffen, dass vielen Menschen ein Licht auf geht, welchen besonderen Tag wir feiern.

Programm am Elisabeth-Krankenhaus, Klara-Kopp-Weg: „Frühchen-Café“ am Freitag, 17. November, ab 13.30 Uhr, für Eltern und Kinder. Anmeldung unter 0201 – 897 3605. Um 16 Uhr findet in der Kirche des Elisabeth-Krankenhauses ein Gottesdienst für und mit Familien statt. Menschen aller Konfessionen und auch ohne Konfession sind willkommen. Der Gottesdienst geht um 16.30 Uhr über in die „Lila Stunde“. Gemeinsam geht es von der Kirche zum erleuchteten Haupteingang des Elisabeth-Krankenhauses. Dort werden an einer Linde Laternen für die frühgeborenen Kinder aufgehangen. Natürlich kann man auch dazu kommen, wenn man vorher nicht am Gottesdienst teilgenommen hat.

