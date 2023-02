Frühbistro in Essen zu: Hier gibt es noch Frühstück ab 4 Uhr

Essen-Stoppenberg. Das Frühbistro in Essen-Stoppenberg hat wenige Wochen nach Eröffnung schon wieder geschlossen. An anderer Stelle läuft es besser.

Handwerker, Taxifahrer und die Polizei: Das war die Zielgruppe im Frühbistro an der Essener Straße 10 in Stoppenberg. Mitte November hatte es geöffnet, jetzt ist es schon wieder geschlossen. Die Betreiberinnen, Anja Rigoleit (42) und Julia Thomas (46), hatten damit geworben, auch per Whatsapp Bestellungen aufzunehmen. Jetzt sind sie unter der angegebenen Nummer nicht mehr zu erreichen. Die Gründe für die Schließung sind somit unbekannt.

Pott-Café in Stoppenberg öffnet morgens um 4 Uhr

Von 5 bis 13 Uhr hatten die Frauen Ende vergangenen Jahres die Grundausstattung fürs Frühstück geliefert: belegte Brötchen ab 1,80 Euro, dazu Kaffee für einen Euro und eine Packung Zigaretten. Frühaufsteher, die jetzt hungrig das Haus verlassen, können in Stoppenberg aber noch im Pott-Café einkehren.

Das hatte im September vergangenen Jahres an der Ernestinenstraße 61 eröffnet. Von 4 bis 15 Uhr gibt es dort Frühstück und auch einen Mittagstisch. Der Mann am Herd, Christian Rennings, ist kein Unbekannter in der Essener Gastrobranche: Im Jahr 2016 hatte er den Porky-Grill in Kray übernommen. Der Kult-Imbiss ist mittlerweile nach Leithe an die Centrumstraße umgezogen.

Christian Rennings (l.) und Artur Klimek hatten das „Pott-Café anne Brücke“ an der Ernestinenstraße in Essen-Stoppenberg im September 2022 eröffnet. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Zurück nach Stoppenberg: „Das Pott-Café hat sich etabliert“, meldet Christian Rennings Frau Steffi. Man sei absolut zufrieden. Das Team vor Ort wolle für die Mitarbeiter des anliegenden Gewerbegebiets schon zu früher Stunde ein Angebot schaffen. „Lkw-Fahrer die von weiter her kommen und hier anliefern, sind dann vielleicht froh, dass sie so früh Frühstück oder einen Mittagstisch bekommen“, hatte Christian Rennings zur Eröffnung im September gesagt. Ein Brötchen mit Nutella kostet im Pott-Café 1,70 Euro, der Kaffee 1 Euro, ein Frikadellen-Brötchen mit Krautsalat 3 Euro.

Neben dem Angebot vor Ort bietet das Team einen Catering- und Partyservice, etwa für Firmenfeiern, an. Außerdem gibt es einen Lieferdienst im Umkreis von drei bis fünf Kilometern. Der Mindestbestellwert für eine Lieferung liegt bei 15 Euro. Infos unter 0176 62451530 oder facebook.com/pottcafe

