Die beteiligten Autos wurden bei der Kollision auf der Heinitzstraße in Essen-Frohnhausen arg demoliert.

Polizei Frontalcrash fordert fünf Verletzte in Essen-Frohnhausen

Essen. Ein Auto rutschte auf den Schienen am Westbahnhof in den Gegenverkehr und prallte mit einem Wagen zusammen. Die Heinitzstraße wurde gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall in Essen-Frohnhausen sind am Dienstagmorgen fünf Autoinsassen verletzt worden, einer von ihnen schwer.

Wie Polizeisprecher Pascal Schwarz-Pettinato erklärte, kam ein beteiligter Wagen gegen 7.30 auf den Schienen der Heinitzstraße in der Kurve am Westbahnhof ins Rutschen. Das Auto geriet in den Gegenverkehr und prallte dort mit einem weiteren Pkw zusammen.

Die Verletzten wurden von Rettungskräften am Unfallort behandelt und dann in Krankenhäuser gebracht.

Die beteiligten Autos waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Heinitzstraße blieb in Fahrtrichtung Frohnhausen vorübergehend gesperrt.

Davon war auch die Ruhrbahn betroffen, sagte Schwarz-Pettinato.

Die Feuerwehr war mit vier Rettungswagen, drei Notärzten, einem Löschfahrzeug und einem Einsatzleitwagen im Einsatz.

