Kriminalität in Essen Friedhofsbesucherin in Essen-Kray überfallen und ausgeraubt

Essen. Eine Seniorin ist auf dem Friedhof an der Friedenstraße überfallen worden. Der Mann entriss der Frau die Handtasche. Die Polizei fahndet.

Es ist der zweite Raub in Essen-Kray binnen zwei Tagen: Nachdem am Donnerstag bewaffnete Unbekannte eine Western Union-Filiale an der Krayer Straße überfallen hatten, attackierte am Freitagmorgen ein Mann eine ältere Dame bei einem Besuch auf dem Friedhof an der Friedenstraße.

Der Täter flüchtete mit der Handtasche der Seniorin, die einen Schock erlitt und von einem Rettungsdienst versorgt werden musste. Ein Zeuge, der die lauten Hilferufe der Frau hörte, alarmierte die Polizei, die nach dem etwa 1,70 Meter großen und schwarz gekleideten Mann fahndet.

Zeugen, die den Überfall beobachtet haben, sollten sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen