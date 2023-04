Friedhof am Hallo: Viele Muslime zum Zuckerfest erwartet

Friedhof am Hallo in Essen: Dort wird eines der größten islamischen Gräberfelder beherbergt.

Essen. Zum Zuckerfest wird in Essen auf dem Friedhof am Hallo einiges los sein. Dort liegt eines der größten islamischen Gräberfelder Deutschlands.

Das Zuckerfest, eines der wichtigsten Feste im Islam, beginnt in diesem Jahr am Freitagabend, 21. April. Da der städtische Friedhof am Hallo in Essen eines der größten islamischen Gräberfelder Deutschlands beherbergt, rechnet die Stadtverwaltung am Wochenende mit einem hohen Besucheraufkommen.

„Dann werden zahlreiche Familien zu Gast sein und an den Gräbern Getränke und Süßspeisen zu sich nehmen“, so die Stadt. Die Grabstätten werden bereits vor dem Fest hergerichtet.

Friedhof am Hallo: Sicherheitsdienst wird anwesend sein

Fahrgenehmigungen haben am Zuckerfest keine Gültigkeit, nach Angaben aus dem Rathaus wird ein „Info- und Sicherheitsdienst“ anwesend sein. Das Friedhofsbüro wird am Samstag von 11 bis 13 Uhr geöffnet haben. „Grün und Gruga bittet alle Besucherinnen und Besucher um besondere Rücksichtnahme“, heißt es in einer Mitteilung.

Das Fastenbrechfest oder Zuckerfest wird am Ende des Fastenmonats Ramadan gefeiert. Gläubige Muslime in aller Welt fasten während des Ramadans vier Wochen lang. Erst nach Sonnenuntergang wird das tägliche Fasten gebrochen und es kann gegessen und getrunken werden. Der Beginn des Fastenmonats wird nach dem islamischen Mondkalender berechnet und verschiebt sich dementsprechend von Jahr zu Jahr. In diesem Jahr endet der Ramadan am kommenden Freitag.

