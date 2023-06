Das Islamische Bestattungsfeld am Hallo-Friedhof in Essen.

Islam Friedhof am Hallo: Viele Muslime zum Opferfest erwartet

Essen-Stoppenberg. Das Opferfest wird in diesem Jahr ab Mittwoch, 28. Juni, im Islam gefeiert. Die Stadt Essen bittet um Rücksicht am Hallo-Friedhof.

Das islamische Opferfest ist neben dem Zuckerfest einer der wichtigsten Feiertage im Islam. Es beginnt in diesem Jahr am Mittwoch, 28. Juni, und erstreckt sich über vier Tage.

Gläubige besuchen Gräber auf Hallo-Friedhof

Da der Friedhof am Hallo in Essen eines der größten islamischen Gräberfelder Deutschlands beherbergt, werden insbesondere am Mittwoch, 28. Juni, und Donnerstag, 29. Juni, zahlreiche Gläubige die Gräber ihrer verstorbenen Angehörigen besuchen.

Das teilt die Stadt mit und ergänzt: „Fahrgenehmigungen haben an diesen Tagen keine Gültigkeit und ein Sicherheitsdienst wird anwesend sein.“ Grün und Gruga bittet alle Besucher und Besucherinnen des Friedhofs, Rücksicht aufeinander zu nehmen.

