Klimaschutz „Fridays for Future“ will am RWE-Campus demonstrieren

Essen. Die Schülerinitiative plant eine coronagerechte Demo am Freitag vor dem RWE-Campus an der Altenessener Straße.

Die Schülerinitiative „Fridays for Future“ plant eine Protest-Aktion vor dem RWE-Campus an der Altenessener Straße im Nordviertel. Die Aktion soll am Freitag, 13. November, über die Bühne gehen. „Fridays for Future“ demonstriert gegen den Abbau von Braunkohle und will sich für den Erhalt bedrohter Dörfer im rheinischen Braunkohlerevier stark machen. „Die Aktivisten werden auf einem ,Friedhof der Dörfer’ mit einer Kranzniederlegung gegen die Zerstörung der Dörfer im rheinischen Braunkohlerevier und der momentan anhaltenden Rodung von Alleebäumen demonstrieren“, kündigt die Initiative an. Bei der Demo sollen die Hygieneschutzvorschriften eingehalten werden, man werde nur mit „sehr wenigen“ Teilnehmern vor Ort sein.