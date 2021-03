Der letzte globale Klimastreik fand am 25. September 2020 statt – auch in Essen.

Willy-Brandt-Platz Fridays for Future: Fahrraddemo in Essen angekündigt

Essen. Fridays for Future rufen in Essen für Freitag (19.3.) zum Klimastreik auf. Es soll eine Fahrraddemonstration ab dem Willy-Brandt-Platz geben.

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future ruft erneut zum Klimastreik auf. Im Rahmen des siebten Internationalen Klimastreiks planen die Organisatoren in Essen am Freitag ab 11 Uhr eine Fahrraddemonstration am Willy-Brandt-Platz. Die Aktion sei angesichts der Corona-Situation unter strengen Hygienevorgaben geplant.

Fridays for Future: Letzter globaler Streik im September 2020

„Unter dem Motto #NoMoreEmptyPromises fordern wir eine konsequente Umsetzung statt leerer Versprechen. Die Emissionen müssen rasch gesenkt werden, um die Erderhitzung aufmaximal 1,5-Grad-Celsius zu begrenzen“, heißt es in einer Mitteilung der Essener Ortsgruppe. Neben der Fahrraddemo am Willy-Brandt-Platz soll auch auf digitalen Kanälen gestreikt werden.

Der letzte globale Streik von Fridays for Future, auch mit Essener Beteiligung, fand am 25. September 2020 statt.