Fremde Börse eingesteckt - Polizei Essen fahndet mit Foto

Essen. 48-Jährige hat im Drogeriemarkt ihr Portemonnaie verloren. Ein Unbekannter griff zu. Dabei wurde der Mann gefilmt. Polizei hofft auf Hinweise.

Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Essen nach einem Geldbörsendieb.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hatte eine 48-Jährige am 26. September gegen 15.30 Uhr bei einem Einkauf in einem Drogeriemarkt an der Frankenstraße in Stadtwald ihr Portemonnaie verloren.

Bei der Auswertung der Videoüberwachung des Ladens wurde klar: Der Essenerin war die Geldbörse am Eingang auf den Boden gefallen. Kurz danach ist ein Unbekannter zu sehen, der sie einsteckt.

Wer Angaben zu dem Gesuchten machen kann, sollte sich bei der Polizei Essen melden unter der Rufnummer 0201/829-0.

