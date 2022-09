Freizeittipps für Essen: Light-Festival und Rü-Oktoberfest

Raus aus dem Haus: Dazu verlocken am Wochenende in Essen das Light Festival, das Rü-Oktoberfest und 20 Jahre Pact-Zollverein. Unsere Freizeittipps.

Essen. Light-Festival, Mausöffnertag, Rü-Oktoberfest und 20 Jahre Pact-Zollverein: Die Freizeit-Tipps fürs Wochenende in Essen.

Jedes Wochenende finden in Essen diverse Veranstaltungen statt. Hier gibt unsere Redaktion Tipps und Informationen, was, wo, wann los ist. Hier die Freizeit-Tipps für das lange Wochenende (30.9. bis 3.10.).

1. Light Festival: Nahezu alle Geschäfte auf den Haupteinkaufsstraßen in der Essener Innenstadt sowie in der Rathaus Galerie und dem Limbecker Platz haben am Freitag, 30. September, länger als üblich geöffnet: bis 22 Uhr. Grund dafür ist der Start des diesjährigen Essen Light Festivals. Das findet in diesem Jahr von Freitag (30.9.) bis Sonntag (9.10.) statt. Die Lichtkunst in der Innenstadt ist täglich ab Einbruch der Dunkelheit bis 22 Uhr zu sehen. Die Route mit den Installationen ist in diesem Jahr etwas kürzer: Rund 1,8 Kilometer ist sie lang und führt vom Aalto-Theater über den Hauptbahnhof und die Kettwiger Straße hinunter und endet auf der Viehofer Straße. Circa zwei Stunden dürfte ein Abendspaziergang auf der Route dauern. Weitere Infos zum Festival finden Sie hier.

Zum Start des Essener Light Festivals haben dei Geschäfte in Essen am Freitag lange geöffnet. Foto: EMG

2. Mausöffner-Tag: Am Montag, 3. Oktober, bieten Stiftung Zollverein und das Ruhr Museum für Familien mit Kindern von fünf bis zwölf Jahren ein kostenloses Programm mit Mitmachaktionen: Unter dem Motto „Spannende Verbindungen“ können junge Entdeckerinnen und Entdecker am Türöffnertag der Sendung mit der Maus in der Mitmachzeche auf Schicht gehen, Tierspuren im Ruhr Museum verfolgen oder das Mauskino genießen. Weitere Infos gibt es hier.

Auch das Essener Stadtarchiv beteiligt sich am Mausöffner-Tag am 3. Oktober: „Unser Haus macht zum ersten Mal mit, unsere Zielgruppe sind Kinder zwischen acht und zehn Jahren“, sagt die Leiterin Claudia Kauertz. Der Maustag (10 bis 16 Uhr) steht unter dem Motto „Spannende Verbindungen“. Besonders spannend dürfte der Blick hinter die Kulissen sein, etwa in die Restaurierungswerkstatt und in das Magazin. Letzteres ist der Ort, in dem auf vier Ebenen nicht nur zehn Kilometer Archivgut vorwiegend aus dem Essener Rathaus aufbewahrt werden, sondern auch Preziosen wie etwa die von Kaiser Ferdinand II. im Jahre 1623 unterzeichnete Urkunde. In diesem mit kaiserlichem Siegel versehenen Dokument sind Essens Rechte als freie Reichsstadt verbrieft. Weitere Infos gibt es hier.

Zum Türöffner-Tag der Sendung mit der Maus öffnet auch das Essener Stadtarchiv. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

3. Rü-Oktoberfest: Seit vergangenem Wochenende können Oktoberfest-Fans auf dem Flughafen Essen/Mülheim wieder feiern. Das Rü-Oktoberfest läuft noch bis zum 22. Oktober. Wie in jedem Jahr können sich die Besucherinnen und Besucher auf die Band „Original Rüttenscheider“ freuen. Außerdem tritt DJ Patrick auf. Die Bühne befinde sich zum Beispiel diesmal in der Mitte des Festzeltes. So können die Musiker in Richtung aller Gäste spielen. Außerdem wird es einen exklusiven VIP-Bereich. Mit rund 25.000 Besuchern insgesamt rechet man laut Veranstalter. Täglich können 4000 Gäste auf dem Gelände des Flughafen Essen/Mülheim feiern.

Tickets kann man online unter www.rue-oktoberfest.de buchen. Eine Festzeltgarnitur für acht Personen können Feiernde ab 292 Euro buchen. Darin sind der Eintrittspreis, die Reservierungsgebühr sowie 10 Euro Freiverzehr pro Person enthalten. Weitere Infos finden Sie hier.

Das Rü-Oktoberfest läuft noch bis zum 22. Oktober. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

4. 20 Jahre Pact-Zollverein: 2002 gegründet, steht Pact Zollverein seit 20 Jahren als internationales Produktionshaus für eine Arbeitsweise, die transdisziplinären Ansätzen und künstlerischen Prozessen Raum gibt, nationale wie internationale Produktionen auf die Bühne bringt und zugleich im Stadtraum verankert steht. Das Kunstzentrum feiert sein Jubiläum in zwei Teilen: Während im Mai bereits ein dreitägiges Festival stattfand, schließt nun ein weiterer Festakt am Freitag, 30. September, mit Premieren und der Präsentation einer Buchreihe an.

Das Programm: 17 Uhr: Vorstellung der dreiteiligen Buchreihe „Radical Proximity“ im Gespräch mit Esther Boldt, Sophie de Somere, Kate McIntosh und Barbara Raes. 19 Uhr Uraufführung der Koproduktion von Tim Etchells, Aisha Orazbayeva und Ophelia Young: All Titles / Alle Titel. 20.30 Uhr: Deutschlandpremiere der Tanzperformance von Michiel Vandevelde „Ends of worlds“. Karten kosten im Vorverkauf 15, an der Abendkasse 20 Euro und sind erhältlich unter https://tickets.pact-zollverein.de

Das Essener Kunstzentrum Pact Zollverein wurde vor 20 Jahren gegründet. Foto: DIRK ROSE / Ruhrtriennale

5. Bauernmarkt in Schönebeck: Nach zwei Jahren Pandemie-Pause gibt es in Schönebeck wieder einen Bauernmarkt: Am Sonntag, 2. Oktober, verwandelt sich die Dorfwiese an der Schönebecker Straße von 11 bis 17.30 Uhr in einen bunten Marktplatz. „Es war uns wichtig, die Tradition des Schönebecker Bauernmarktes fortzuführen, und wir freuen uns, dass viele Händler, die auch schon in den vergangenen Jahren dabei waren, wieder zugesagt haben“, sagt Markus Koch, 1. Vorsitzender des Bürger- und Verkehrsvereins Essen-Schönebeck.

Die Herbsteinladung hat Tradition. Zum nunmehr 17. Mal öffnen die mehr als 20 Händler in diesem Jahr auf der Wiese und entlang der Schönebecker Straße ihr Stände. Mit dabei sind Korbflechter Hubert Lorse, die rollende Waldschule von Heinz Lappe und natürlich „Bauer Brömses Ponyreiten“. Mitgebrachte stumpfe Messer und Scheren können Besucherinnen und Besucher bei der Schleiferei Lorse wieder schärfen lassen. Neben Leder- und Haushaltswaren sowie hochwertigen Seifen werden auch Feinkost, geräucherter Fisch, Crêpes, Popcorn und Bier angeboten. „Wer kommt, sollte Appetit und gute Laune mitbringen“, sagt Koch.

Bauernmarkt auf der Dorfwiese in Schönebeck, im Hintergrund die Kirche von St. Antonius Abbas. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

