Freiwillige Feuerwehr in Essen-Kettwig hat eine neue Leitung

Essen-Kettwig. Die Freiwillige Feuerwehr Essen-Kettwig hat mit Stephan Schlunken und Peter Lambach eine neue Leitung. Warum Kameradschaft für sie wichtig ist.

Zwei Wachen, eine Feuerwehr: Für die Menschen in Essen-Kettwig ist die Freiwillige Feuerwehr nicht nur eine ehrenamtliche Truppe, sondern fester Bestandteil der Bürgerschaft.

ist die nicht nur eine ehrenamtliche Truppe, sondern der Bürgerschaft. Das neue Leitungsteam erklärt, warum Kameradschaft bei diesem Ehrenamt so wichtig ist.

erklärt, warum Kameradschaft bei diesem Ehrenamt so wichtig ist. Ziel ist es, noch mehr junge Menschen als Nachwuchskräfte für die Freiwillige Feuerwehr zu begeistern.

Die Freiwillige Feuerwehr Kettwig hat ein neues Leitungsteam: Stephan Schlunken und Peter Lambach. In der Feuerwache an der Schulstraße berichten die beiden in Kettwig geborenen Brandinspektoren von den Herausforderungen ihrer ehrenamtlichen Arbeit – und wie wichtig echte Kameradschaft ist.

Corona stellte die Truppe vor besondere Herausforderungen

Schlunken ist neuer Gesamtlöschzugführer. Er folgt auf Klaus Stichel, der nach 44 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand ging. Er begann 1993 beim Kettwiger Löschzug und war für viele Jahre Stichels Stellvertreter. Diese Funktion hat nun Peter Lambach inne, der seit 1985 dabei ist.

Vor Corona feierte die Freiwillige Feuerwehr Kettwig regelmäßig ein Familienfest rund um die Wache an der Schulstraße. Verschiedene Vorführungen und Mitmachaktionen für Kinder gehörten zum Programm. 2022 soll es wieder ein solches Fest geben. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Der Corona-Virus stellte die Belastungsfähigkeit der Truppe auf den Prüfstand, so Schlunken: „Unsere Übungsdienste online abzuhalten, war schon eine Herausforderung. Hat aber doch Spaß gemacht. Ging auch nicht anders, die Wache war halt gesperrt.“ Da habe man gespürt: „Einsätze sind nicht alles.“

Die beiden Standorte in Kettwig bilden eine Einheit

Der 47-jährige Schlunken und der sieben Jahre ältere Lambach sind beruflich stark eingespannt: Elektromeister Schlunken als Ruhrgebiets-Serviceleiter einer großen japanischen Unternehmensgruppe und Peter Lambach als Verkaufsleiter eines US-amerikanischen Unternehmens für ganz Deutschland. Wieso packt man dann noch ein Ehrenamt bei der Freiwilligen Feuerwehr obendrauf?

Peter Lambach (l.) und Stephan Schlunken von der Freiwilligen Feuerwehr in Essen-Kettwig betonen, wie wichtig der Zusammenhalt des Löschzugs für den Einsatz vor Ort sei. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Gute Frage, findet Schlunken. Wer im Beruf Verantwortung trage und dann noch in der Freizeit vor ebenso großen Herausforderungen und viel Verwaltungskram stehe, der könne das nur im Team schultern: „Als Einzelkämpfer ist man hier fehl am Platz.“

Die 53 Feuerwehrmänner und die eine Feuerwehrfrau seien eine eingeschworene Gemeinschaft, die beiden Standorte Kettwig-Mitte und vor der Brücke als eine Einheit zu verstehen, sagt Lambach: „Zwei Wachen, eine Feuerwehr.“

Die moderne Wache hat ein eigenes Fitnessstudio

Viele Kettwiger wüssten gar nicht, dass „ihre“ Feuerwehr die Freiwillige und gar nicht die Berufsfeuerwehr sei. Die Freiwillige Wehr sei schon eine Hausnummer im Stadtteil, unterstreicht Stephan Schlunken: „Unsere sehr gut geführte Jugendfeuerwehr wird auch dadurch so attraktiv, dass es neben den reinen Einsätzen einen Mehrwert gibt.“

Peter Lambach nickt: „Früher sind wir ins Wichernhaus, jetzt Eckhaus, zur Jugenddisco. Das war’s auch schon. Heute gibt es viele konkurrierende Angebote. Wir haben das verstanden und schon vor Jahren auf Gemeinschaftserlebnisse gesetzt.“ Diese bieten sich an in dem vollwertigen Fitnessstudio, das die moderne Wache besitzt, sowie durch regelmäßige Fußball- und Beachvolleyball-Spiele, Radtouren und gemeinsames Kochen. Und nicht zuletzt: „Feuerwehr ist ja auch spannend.“

Klassische Brandbekämpfung steht nicht mehr im Vordergrund

So an die 250 bis 300 Einsätze fährt die Kettwiger Wehr im Jahr. Dabei komme die klassische Brandbekämpfung immer kürzer, berichtet Schlunken: „Es geht mehr in Richtung Hilfeleistung, Unterstützung und Rettungsdienste.“ Das mache es gerade so attraktiv für junge Leute, findet Lambach.

2022 Erlebniswelt Feuerwehr und Tag der offenen Tür Die Pandemie bremste vieles aus. Im Juni konnten endlich die Wache geöffnet und Präsenzübungsdienste wieder möglich gemacht werden. Daher ist man in Kettwig entschlossen, ab 2022 die traditionellen Öffentlichkeitsveranstaltungen durchzuführen. Das größte Event rund ums Thema Feuerwehr ist die Erlebnisweltwelt Feuerwehr und soll im August an der Schulstraße 20-22 stattfinden. Bereits im Mai soll rund ums Gerätehaus an der Werdener Straße 15 ein Tag der offenen Tür die Löschgruppe vor der Brücke vorstellen. Weitere Informationen sind im Internet unter www.ffkettwig.de zu erhalten.

„Die nächste Wache der Berufsfeuerwehr ist erst in Rüttenscheid. Wir als First Responder und 24/7-Erstausrücker fahren unsere Einsätze autark, sind also die Ersten vor Ort. Wir spielen eben nicht die zweite Geige, sondern sind direkt mittendrin. Das macht den Jungs Spaß. Wenn die Kollegen von der Berufsfeuerwehr eintreffen, haben wir oft schon erfolgreich helfen können.“ Peter Lambach wird ernst: „Oberflächlich ist das nun wirklich nicht, was wir hier machen.“

Klare Strukturen helfen an der Einsatzstelle

Da müssten etwaige Unstimmigkeiten zeitnah angesprochen und beigelegt werden: „Man muss nicht jeden hier mögen. Aber im Falle eines Falles muss man bedingungslos für den Kameraden da sein.“ Da helfen auch die klaren Strukturen und notfalls scharfe Kommandos: „Sobald wir im Einsatz sind, wird der Ton auch schon mal rauer. Die Befehle werden befolgt, ohne Wenn und Aber.“ Stephan Schlunken ergänzt: „Nach dem Einsatz kommen wir zurück zur Wache und lassen das Erlebte erst einmal sacken.“

Es gibt prägende Erlebnisse, nicht alle Menschen überleben, zu deren Rettung die Freiwillige Feuerwehr Kettwig gerufen wird: „Das verarbeitet jeder anders. Aber zur Routine darf es nie werden.“

