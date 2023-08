Freiheitsberaubung: Clan-Ermittler durchsuchen Wohnungen

Essen. Nach dem Familien-Konflikt in Borbeck und der Misshandlung einer angeblichen schwangeren 28-Jährigen ermittelt die BAO Clan der Essener Polizei.

Der Streit zweier Großfamilien in Essen-Borbeck um eine nicht goutierte Beziehung und eine mögliche Schwangerschaft hatte am Donnerstagmorgen ein juristisches Nachspiel: Die Polizei vollstreckte unter Führung von Ermittlern der BAO Aktionsplan Clan sechs Durchsuchungsbeschlüsse in Essen und einen in Gladbeck wegen gefährlicher Körperverletzung, Freiheitsberaubung und anderer Delikte.

Mehrere Tatverdächtige libanesischer Herkunft wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidiums gebracht, um sie erkennungsdienstlich zu behandeln und ihnen eine DNA-Probe abzunehmen. Bei den Beschuldigten handelt es sich um sechs 25 bis 42 Jahre alte Brüder und die Mutter (56) des 26-Jährigen Partners einer angeblich schwangeren 28-Jährigen. Sie sollen die junge Frau, die ebenfalls türkisch-arabischer Abstammung ist, aufgrund ihrer Beziehung zu einem der Ihren schwer misshandelt haben.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten die bereits am 8. August bekannt gewordenen Zwischenfälle auf der Heinrich-Brauns-Straße in Borbeck eine Vorgeschichte: Drei Tage zuvor war es zu einer ersten Auseinandersetzung der beiden involvierten Familien gekommen. Mehrere Angehörige des 26-Jährigen sollen Verwandte der jungen Frau an ihrem dortigen Wohnort aufgesucht und beleidigt haben.

Das Paar flüchtete in ein Ratinger Hotel

Als sich das Paar, möglicherweise um dem Streit zu entfliehen, so Polizeisprecher Pascal Pettinato, in einem Hotel in Ratingen verstecken wollte, verlagerte sich der Konflikt dorthin. Während eines Moscheeaufenthaltes des 26-Jährigen am 7. August sollen seine sechs beschuldigten Brüder die vor dem Gebetshaus in einem Fahrzeug wartende 28-Jährige geschlagen, bespuckt und beleidigt haben. Zudem habe man ihr das Mobiltelefon abgenommen.

Nach dem Gewaltausbruch habe sich einer Angreifer in das Auto gesetzt und die junge Frau gegen ihren Willen nach Essen gefahren. Hier soll die Mutter ihres Partners sie genötigt haben, eine noch unbekannte Tablette einzunehmen - wohl in der Absicht, die angenommene Schwangerschaft zu unterbinden. Danach sei die 28-Jährige an der Wohnanschrift ihrer eigenen Familie abgesetzt worden.

Die wenig später alarmierte Polizei fuhr zu der Wohnung an der Heinrich-Brauns-Straße und sah sich gleich aggressiven Angehörigen der misshandelten Frau gegenüber. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung und um weitere Straftaten zu verhindern, wurden weitere Einsatzkräfte angefordert, darunter auch Diensthundeführer mit ihren Vierbeinern.

Rettungskräfte behandelten die 28-Jährige vor Ort

„Durch die starke Polizeipräsenz konnte die Situation vor Ort beruhigt werden“, sagte Pascal Pettinato. Rettungskräfte behandelten die 28-Jährige vor Ort.

Bei dem Zugriff am Donnerstagmorgen stellten die Clan-Ermittler mehrere Mobiltelefone sicher, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen laufen. Dabei wird es auch um die offene Frage gehen, ob die 28-Jährige tatsächlich schwanger war, als ihr die noch nicht definierte Substanz mit bislang ebenso unbekannter Wirkung verabreicht worden ist.

