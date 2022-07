Zunächst waren nur Frühschwimmer im Freibad Essen-Kettwig, seit dem 11. Juli gibt es auch eine Öffnung am Nachmittag.

Sommerhitze Freibadvergnügen in Essen-Kettwig steht nichts mehr im Wege

Essen-Kettwig. Eine Kettwiger Seniorin engagierte sich im Mai mit einer Unterschriftenaktion für die Freibad-Öffnung. Von der Stadt bekam sie jetzt Antwort.

Wenn in der nächsten Woche die Temperaturen die 30-Grad-Marke überschreiten, steht auch dem Freibadvergnügen in Kettwig nichts mehr im Wege. Zumindest in der zweiten Ferienhälfte können die Bäderbetriebe vormittags wie nachmittags Öffnungszeiten anbieten. Besonders freut dies die Kettwigerin Gisela Thaler, die sich mit einer Unterschriftenaktion im Mai für die Badöffnung eingesetzt hatte.

Damals war es noch völlig unklar, ob das Kettwiger Freibad überhaupt in den Sommerbetrieb gehen kann: Es fehlten die nötigen Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer für die Wasseraufsicht. Für Gisela Thaler, 76, die seit 20 Jahren regelmäßige Badbesucherin ist, ein Unding. Zumal die Problematik für die Kettwiger nicht neu ist. Also ergriff die Seniorin die Initiative.

Da sie nicht nur zum Schwimmen, sondern auch zu einem Turnkurs des Kettwiger Sportvereins ins Schwimmzentrum kommt, erhielt sie aus diesem Teilnehmerkreis schon mal große Unterstützung.

Lange fehlten Rettungsschwimmer als Wasseraufsichten

„Wir haben sogar überlegt, einen Förderverein zu gründen“, berichtet Thaler über die Frühstückstreffen, die im „Ha Zwei Oh“, der Bad-Gastronomie, stattfinden. Zunächst sollte jedoch eine Unterschriftenaktion der Stadt zeigen, dass sich die Kettwiger für ihr Freibad einsetzen. Innerhalb weniger Wochen sprach sich die Aktion unter den Gästen des Hallenbades herum. „Wir hatten das Formular im Eingangsbereich ausgelegt. Rund 400 Unterschriften kamen zusammen“, berichtet Gisela Thaler stolz. Die Listen schickte sie an die Stadt.

Auch die Politik hatte kräftig getrommelt, um auf das Debakel aufmerksam zu machen. Im Juli endlich konnten die Sport- und Bäderbetriebe vermelden, dass weitere Rettungsschwimmer als Saisonkräfte ihren Dienst am Beckenrand im Kettwiger Freibad versehen werden. Die positive Entwicklung teilte die Stadt Gisela Thaler brieflich mit.

In dem Schreiben werden noch einmal ausführlich die Gründe für die Abwanderung der Mini-Jobber (zumeist Studenten) und die Bemühungen der Stadt um neue Kräfte (Jobbörse, Kampagnen in den sozialen Medien) erläutert. Auch wird das Bedauern über den Missstand ausgesprochen. „Mit der Öffnung während der Sommerferien wollen wir ein möglichst umfassendes Angebot für die Daheimgebliebenen anbieten“, heißt es abschließend.

Geöffnet montags bis freitags von 6.30 bis 10 Uhr und von 14 bis 19 Uhr, samstags/sonntags von 11 bis 18 Uhr. Es können Online-Tickets erworben werden. Infos auf www.essen.de

