Am 18. Mai startet auch das beliebte Freibad Kettwig in die Sommersaison.

Freibäder Freibad Kettwig startet am Himmelfahrtstag in die Saison

Essen. Nach Grugabad und Freibad Hesse soll nun das Freibad Kettwig in die Sommersaison starten. Für das Oststadtbad sucht die Stadt noch Saisonkräfte.

Gut zwei Wochen nach dem Grugabad startet auch das Schwimmzentrum Kettwig in die Sommersaison: Ab dem Himmelfahrtstag, Donnerstag, 18. Mai, kann das Freibad Im Teelbruch 10 genutzt werden. Damit sind nun drei der fünf Essener Freibäder geöffnet: Das „Hesse“ in Dellwig ist seit dem 6. Mai am Start.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Im Vorjahr hatte das Freibad Kettwig erst mit wochenlanger Verspätung öffnen können, weil Personal für die Wasseraufsicht fehlte. Auch in diesem Jahr haben die Sport- und Bäderbetriebe wiederholte Aufrufe gestartet, um Saisonkräfte mit dem DLRG-Rettungsabzeichen in Silber zu gewinnen. Wie sie jetzt mitteilen, konnten inzwischen genug Kräfte für das Schwimmzentrum in Kettwig gewonnen werden. Geplant sei eine durchgehende Öffnung des Bades ohne Mittagspause. Für das Frühschwimmen bleibe zunächst auch das Hallenbad werktags zu den bekannten Zeiten geöffnet.

Auch das Oststadtbad soll zeitnah öffnen

Das Freibad Kettwig steht demnach ab Donnerstag, 18. Mai (Christi Himmelfahrt), zu folgenden Öffnungszeiten zur Verfügung: Montags bis freitags: 6.30 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und feiertags: 8 bis 18 Uhr. Das Hallenbad öffnet: montags bis freitags von 6.30 bis 10 Uhr.

Um auch den Außenbereich im Schwimmzentrum Oststadt zeitnah öffnen zu können, benötigen die Sport- und Bäderbetriebe noch weitere Kräfte für die Wasseraufsicht. Wer sich für den Job am Beckenrand interessiert, erhält weitere Informationen auf: www.essen.de/bäder oder www.essen.de/schwimmen sowie telefonisch unter 0201 88-52234.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen