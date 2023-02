Frau in Essen mit Messer verletzt – Täter flieht nach Streit

Messerattacke in der Planckstraße in Essen-Holsterhausen

Essen. Bei einer Messerattacke in Essen-Holsterhausen ist am Donnerstagabend eine Frau schwer verletzt worden. Der Täter war zunächst flüchtig.

Großeinsatz der Polizei in Essen-Holsterhausen: In einem Mehrfamilienhaus an der Planckstraße ist am Donnerstagabend eine Frau mit einem scharfen Gegenstand, vermutlich einem Messer, verletzt worden. Ihre Verletzungen seien schwer, aber nicht lebensgefährlich, erklärt die Polizei.

Dem Angriff sei ein Familienstreit vorausgegangen, heißt es weiter. Der Täter sei zunächst vom Tatort geflohen. Aber die Polizei stellte den Mann kurz nach dem Angriff in der Nähe des Hauses.

Weitere Angaben machte die Polizei am Abend nicht.

