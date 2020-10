Frau hinterrücks in ihrem Hausflur in Altenessen überfallen

Eine 61-Jährige ist in einem Hausflur in Essen-Altenessen hinterrücks überfallen und beraubt worden.

Eine 61-Jährige ist bei ihrer Heimkehr in ihre Wohnung in Essen-Altenessen von zwei unbekannten Frauen hinterrücks im Hausflur überfallen worden. Das Duo erbeutete eine Geldbörse und flüchtete. Die Polizei fahndet nun nach den beiden Unbekannten.

Wie die Behörde am Dienstag berichtete, traf die Frau am Montag gegen 20.30 Uhr an ihrer Wohnadresse auf der Altenessener Straße ein, als sie von hinten einen Stoß in den Rücken verpasst bekam. Eine der Täterinnen griff in ihre Handtasche und zog das Portemonnaie heraus.

Die Polizei geht davon aus, dass die Räuberinnen ihrem Opfer unbemerkt gefolgt waren, um den günstigen Moment abzuwarten, in dem die 61-Jährige in den Hausflur trat. Wohin die Frauen mit ihrer Beute flüchteten, ist nicht bekannt. ,

Eine ist zirka 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß und kräftig. Sie trug einen schwarzen Mantel und ein schwarzes Kopftuch. Ihre Komplizin ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, ebenfalls von kräftiger Statur und ungefähr gleich groß. Sie war mit einem beigen Mantel und einem weißen Kopftuch bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Raubüberfall oder den beschriebenen Frauen geben können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 31 unter der Telefonnummer 0201/829-0 entgegen.

