Frau frühmorgens in der Essener Innenstadt überfallen

Der Willy-Brandt-Platz in Essen: Hier fing der Mann an, die Frau zu verfolgen.

Essen. Obwohl der Tatverdächtige eine 23-Jährige mehrfach attackierte, wehrte sich die Frau erfolgreich. Der Mann wurde später festgenommen.

Ein 22-jähriger Mann steht unter dringendem Tatverdacht, am Mittwochmorgen eine Frau (23) in der Essener Innenstadt überfallen zu haben. Er wurde gefasst und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Es war um 6.25 Uhr, als der Frau am Willy-Brandt-Platz der Tatverdächtige auffiel. Er folgte ihr und fragte aufdringlich nach Geld. Die Frau wies den Mann zurück. Wenige Minuten später, am Kennedyplatz, stellte der Mann sich der Frau in ihren Weg, forderte wieder Geld und versuchte offenbar, die Frau zu würgen. Außerdem soll er sie geschlagen und getreten haben. Die Frau rief laut um Hilfe, flüchtete in ein Bürogebäude.

Tatverdächtiger benutzt offenbar viele verschiedene Identitäten

Die Polizei stellte den mutmaßlichen Täter später an der Viehofer Straße. Der Mann, der aus Syrien stammt, benutzt offenbar mehr als ein Dutzend Alias-Namen, sodass die Beamten zunächst seine echten Personalien herausfinden mussten. Die Frau erlitt leichte Verletzungen; der Mann kam in Untersuchungshaft. Zeugen werden gebeten, sich unter 0201/829-0 zu melden.

