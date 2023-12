Frau arbeitet fast ein halbes Jahrhundert bei McDonald‘s

Essen Anne Brinkmann hat 46 Jahre bei McDonald‘s gearbeitet - davon 30 Jahre in einer Essener Filiale, die es heute nicht mehr gibt.

Anne Brinkmann hat ihr gesamtes Berufsleben bei McDonald’s verbracht. 1977 fing sie während ihrer Schulzeit als Aushilfe an, stieg nach dem Abi richtig ein und wurde jetzt in Rente verabschiedet - nach insgesamt 46 Jahren.

Zum Abschied gab es eine dicke Torte in der Mc Donald‘s-Filiale am Limbecker Platz, die Torte sah aus wie ein Big Mac, und Tränen flossen auch. „Ich war immer gerne Teil des Teams“, sagt Anne Brinkmann.

Immer, wenn sie im Bekanntenkreis erzählte, wie ihr Arbeitgeber heißt, dann gab es bestenfalls ungläubiges Staunen: „Ist das nicht ganz schrecklich dort?“ - „Nein, ist es überhaupt nicht“, sagt die 64-Jährige. „Natürlich haben wir viel zu tun bei der Arbeit, vor allem in Stoßzeiten, aber ein guter Schichtplan ist die halbe Miete.“

Wenn‘s anhaltend voll ist bei McDonald‘s, gehen in einem Laden schon mal 2500 Burger raus - an einem Tag. „Entscheidend ist, wer an welchem Platz im Restaurant arbeitet, und dafür muss man seine Leute kennen“, sagt Anne Brinkmann. „Wenn die richtigen Leute auf den richtigen Plätzen sind, entsteht kein Stress. Dann hat man auch noch Zeit, sich mit den Kunden zu unterhalten, auch wenn es ganz voll ist.“

Ihr Lieblingsplatz war stets der Kontrollbereich zwischen Küche und Theke, „dort haben Sie alles mitbekommen und gesehen, auch, was im Restaurant los ist.“

Nach einem Jahr als Aushilfe stieg sie Vollzeit ein

Anne Brinkmann kommt aus Köln. Während ihrer Abiturzeit heuerte sie als Wochenend-Jobberin bei einem Mc-Donald‘s-Restaurant in der Kölner Innenstadt an, und nach einem Jahr wurde sie gefragt: „Willst Du nicht Vollzeit bei uns arbeiten?“ - „Eigentlich wollte ich ja Kindergärtnerin werden“, erzählt Anne Brinkmann, „aber ich hab‘ dann schnell zugesagt.“ Sie durchlief mehre firmeninterne Ausbildungen und stieg auf bis zur stellvertretenden Restaurant-Leiterin. „Mehr wollte ich nicht“, sagt sie entschieden. „Lieber ein guter Stellvertreter als ein schlechter Chef.“

Der Liebe wegen zog sie ins Ruhrgebiet um und fing 1984 beim McDonald‘s im damaligen Porscheplatz an, der heute Rathaus Galerie heißt. Das dortige Restaurant zählte zu den ersten McDonald‘s in Essen - fast zeitgleich hatten die Läden am Porscheplatz und in Altenessen eröffnet, beide im November 1979. Und beide gibt es heute nicht mehr: McDonald‘s verabschiedete sich aus der Rathaus Galerie im Dezember 2014, in Altenessen machte man im Juni 2021 Schluss.

Die ersten Tage in Essen: „Ich hab‘ kaum etwas verstanden“

„Am Anfang in Essen habe ich die Leute kaum verstanden“, erinnert sich Anne Brinkmann. „Ich glaube, es fehlte mir der Kölsche Akzent“. 30 Jahre lang arbeitete sie am Porscheplatz, das Restaurant hatte auch ein Obergeschoss, „einmal haben dort Schüler mittags Chaos gemacht und Pommes geworfen. Ich hab‘ ihnen einfach fünf oder sechs Kehrbleche und Handfeger in die Hand gedrückt.“ Zack, war der Laden kurze Zeit später wieder sauber.

Viele Jahre machte sie sich auch für die Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark, bildete einen Betriebsrat am Porscheplatz. Jede Filiale hat rund 50 Mitarbeiter, „und die Interessen sind oft sehr unterschiedlich - je nachdem, ob es sich um Vollzeit- oder Aushilfskräfte handelt.“ Der Betreiber der neun McDonald‘s-Restaurants in Essen, Marcus Prünte, sagt: „Ich war froh, dass Anne Brinkmann immer für alle ein offenes Ohr hatte. Sie hat auch als Ombudsfrau zwischen Geschäftsleitung und Mitarbeitern gearbeitet, und das ist für die Geschäftsleitung total wichtig. Und ich wusste immer, was los ist. Wenn irgendwas nicht stimmte, hat Anne mich sofort angerufen.“

Die letzten acht Jahre arbeitete Anne Brinkmann dann bei McDonald‘s im Limbecker Platz. Ob sie noch oft zurückkommen wird? „Kann schon sein“, sagt sie und lacht. Aber eins will sie noch loswerden: Zum 40. Betriebsjubiläum hat man ihr eine Reise nach Chicago spendiert, „das werde ich nie vergessen.“ Und eine leise Kritik zum Abschied: Früher, in den Achtziger und Neunziger Jahren, als McDonalds-Restaurants weniger wohnlich eingerichtet waren mit Echtholz und Kaffeebars, sondern mehr wie klassische Fast-Food-Restaurants aussahen, als die Firmenfarben Gelb und Rot das Bild beherrschten . . . „das gefiel mir eigentlich besser.“

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen