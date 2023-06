Essen-Huttrop. Sportler mit und ohne Handicap aus dem Franz-Sales-Haus in Essen-Huttrop machen mit bei den „Special Olympic World Games“ in Berlin.

Das Franz-Sales-Haus, Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Essen-Huttrop, nimmt mit zwei Mannschaften an der weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung teil, den „Special Olympic World Games“. Sie beginnen am Samstag, 17. Juni, und finden in Berlin statt. „Es handelt sich um die viertgrößte Sportveranstaltung der Welt, ist aber einer breiten Öffentlichkeit kaum bekannt“, sagt Thomas Novy, der mit seiner Frau Alina die Teams begleitet.

Sechs Basket- und zehn Futsalspieler aus Essen reisen nach Berlin

Das Franz-Sales-Haus reist mit einer sechsköpfigen Basketballmannschaft an, deren Spieler Handicaps haben. Das zehnköpfige Futsal-Team besteht aus Spielern mit und ohne Behinderungen, ist also integrativ. Futsal ist eine Abwandlung des normalen Fußballspiels: Der Ball ist kleiner und schwerer, hüpft kaum, gespielt wird normalerweise in der Halle. „In Berlin werden die Futsal-Spiele aber draußen auf Kunstrasen ausgetragen“, sagt Thomas Novy. Zu den „Special Olympic World Games“ werden rund 7500 Athletinnen und Athleten aus aller Welt erwartet, die deutsche Delegation umfasst 500 Sportlerinnen und Sportler.

Fußball- beziehungsweise Futsal-Spieler Justin (22), der eine Lernbehinderung hat, freut sich auf die Reise nach Berlin und berichtet: „Früher habe ich in einem normalen Fußballverein gespielt, aber im integrativen Team des Franz-Sales-Hauses macht es mehr Spaß“, sagt der Garten- und Landschaftspfleger. „Im integrativen Team ist das Spiel nicht ganz so schnell und etwas entspannter.“

Die Qualifizierung erfolgte im vergangenen Jahr

„Wir sind eine absolute Freizeit-Fußballmannschaft“, sagt Trainer Thomas Novy. Seit einem Dreivierteljahr haben sie auf „Futsal“ umgestellt, um sich auf die Reise nach Berlin vorzubereiten. Die Qualifizierung gelang im letzten Jahr. Erfahrung gesammelt haben die Sportler des Franz-Sales-Hauses bereits in früheren Turnieren – vor Corona und auch im Jahr 2022, bei den „National Games“. Am Ende trat man gegen ein Team an, das fast aus Leistungssportlern bestand, erinnert sich Novy. „Sportlich war da leider nichts zu machen, aber wir wurden Sieger der Herzen.“ Überhaupt sei man als Trainer eines inklusiven Teams nicht nur Sport-Coach, sondern auch „Unterstützer und Motivator“. „Während des Trainings und der Spiele“, hat Novy festgestellt, „haben sie die Jungs sportlich und persönlich sehr stark weiterentwickelt“.

Die Eröffnungsfeier der „Special Olympic World Games“ wird am Samstag, 17. Juni, ab 20.15 Uhr live im Dritten Programm (Sender RBB) übertragen. Die Games enden am 25. Juni.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen