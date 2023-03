Nach einem Überfall auf eine Spielhalle in Essen-Katernberg fahndet die Polizei mit einem Foto.

Kriminalität in Essen

Kriminalität in Essen Fotofahndung: Polizei Essen warnt vor bewaffneten Räubern

Essen. Zwei Unbekannte haben eine Spielhalle in Katernberg ausgeraubt. Einer der Männer drohte mit einem Messer. Die Polizei warnt.

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Spielhalle in Essen-Katernberg fahndet die Polizei mit einem Foto nach einem der zwei mutmaßlichen Täter.

Wie die Behörde am Montag berichtete, hatte das Duo am 5. Februar den Treff an der Gelsenkirchener Straße betreten. Einer der Männer zückte ein Messer und forderte Geld aus der Kasse.

Wer diesen Mann erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden. Foto: Polizei Essen

Mit der Beute flüchteten die Unbekannten über einen nahe gelegenen Waldweg. Bei der Tat wurde einer der Männer von einer Videoüberwachung gefilmt.

Wer den mutmaßlichen Räuber auf dem nun veröffentlichten Foto erkennt, sollte sich an die Polizei Essen wenden unter der Rufnummer 0201/829-0.

Die Behörde warnt: „Da die Gesuchten möglicherweise bewaffnet sind, verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei und sprechen Sie die Tatverdächtigen nicht an! In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf.“

