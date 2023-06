Fotofahndung in Essen: Mann kauft mit fremden Kontodaten ein

Essen. Ein Unbekannter hat mit den Kontodaten eines Darmstädters (74) in Supermärkten eingekauft – auch in Essen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei sucht einen Computerbetrüger. Der Unbekannte ist in Essen mit den Kontodaten eines 74-jährigen Darmstädters einkaufen gegangen. Nun hat die Polizei ein Foto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht und bittet um Hinweise.

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei Essen bittet um Hinweise. Foto: Polizei Essen

Der Unbekannte verschaffte sich nach Angaben der Polizei auf bislang nicht bekannte Weise Zugang zu den Kontodaten des Darmstädters und nutzte diese, um über sein Smartphone diverse Einkäufe in verschiedenen Lebensmittelmärkten in NRW zu tätigen. Unter anderem bezahlte er damit am 28. Dezember vergangenen Jahres (gegen 15.15 Uhr) in einem Supermarkt an der Lierfeldstraße.

Polizei Essen ermittelt wegen Computerbetrugs

Dabei wurde der Unbekannte von einer Videoüberwachung gefilmt. Das Kriminalkommissariat 33 ermittelt wegen Computerbetrugs und sucht nun mit Bildern nach dem Tatverdächtigen.

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, meldet sich unter der zentralen Rufnummer der Polizei: 0201 829 0.

