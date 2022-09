Ein hochwertiges E-Bike ist in Essen-Steele abhanden gekommen. Das Bild dient Illustrationszwecken und zeigt nicht das tatsächlich gestohlene Fahrrad.

Diebstahl Fotofahndung: Dieb stiehlt in Essen-Steele teures E-Bike

Essen. Mit dem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Essen nach einem blonden Mann, der ein teures E-Bike gestohlen haben soll.

In Steele ist im Mai ein teures E-Bike gestohlen worden. Die Polizei sucht den tatverdächtigen Dieb jetzt mit einem Fahndungsfoto. Der Besitzer (66) des Fahrrads saß zum Zeitpunkt des Diebstahls beim Frisör in einem Salon an der Westfalenstraße. Es handelt sich um ein hochwertiges Rad der Marke Bergamont. Der Besitzer hatte es selbstverständlich abgeschlossen.

Dieser Mann steht im Verdacht, in Steele ein E-Bike gestohlen zu haben. Foto: Polizei Essen / Polizei _Essen

Wer kennt den Täter? Wer weiß, wo er sich aufhält? Die Polizei bittet um Hinweise: 0201 8290.

