Fotofahndung der Polizei Essen: Betrüger hob viel Bargeld ab

Die Essener Polizei sucht per Fotofahndung nach einem mutmaßlichen Betrüger.

Essen. Per Fotofahndung sucht die Essener Polizei einen mutmaßlichen Betrüger. Der Mann soll viel Bargeld erbeutet haben.

Die Polizei in Essen fahndet nach einem unbekannten Verdächtigen, der durch Betrug einen hohen Bargeldbetrag erbeutet haben soll. Anhand von Bildern aus der Überwachungskamera wird um Hinweise zu dem mutmaßlichen Betrüger gebeten.

Die Essener Polizei fragt: Wer kann Hinweise auf diesen Mann geben? Foto: Polizei Essen

Die Straftat ereignete sich am 10. August dieses Jahres in einer Bankfiliale in der Essener Innenstadt.

Der Unbekannte habe am 7. August eine Barauszahlung für eine Mülheimer Firma bei der Commerzbank in Auftrag gegeben. Mit Hilfe eines gefälschten Ausweises habe er sich als berechtigter Inhaber des Unternehmens ausgegeben.

Nach Angaben der Polizei sei das Bargeld bei seinem zweiten Besuch am 10. August ausgezahlt worden.

Anschließend habe sich die betroffene Firma bei dem Bankinstitut gemeldet und die Auszahlung in Frage gestellt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei dem Kriminalkommissariat 22 der Polizei Essen zu melden.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen