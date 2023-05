Foto: Polizei Essen sucht einen Metalldieb in Trainingsjacke

Essen. Im November brachen zwei Männer in eine Firma in Essen-Karnap ein. Sie wollten offenbar Metall stehlen. Einer der Männer wird jetzt gesucht.

Mit dem Foto aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Essen seit Montag, 8. Mai, nach einem Metalldieb. Der Unbekannte steht im Verdacht, am 4. November 2022 mit einem Komplizen in das Gelände einer Firma an der Ruhrglasstraße in Essen-Karnap eingedrungen zu sein.

So sieht der Mann aus, den die Polizei sucht. Foto: Polizei Essen

Ermittelt wird wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall

Der Firmeneinbruch löste Alarm aus. Die Polizei konnte einen Mann festnehmen. Er gab an, mit einem weiteren Täter auf dem Gelände gewesen zu sein. Nach diesem weiteren Täter wird jetzt mit dem Fahndungsbild gesucht – man sieht einen Mann, der eine schwarze Adidasjacke trägt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall.

