Foto-Fahndung: Polizei sucht Essener Disko-Schläger

Essen. Vor einer Diskothek in der Essener Innenstadt verpasste ein unbekannter Mann einem 29-Jährigen einen brutalen Kopfstoß.

Mehr als ein halbes Jahr nach einem Körperverletzungs-Delikt sucht die Polizei mit einem Fahndungsbild nach einem Tatverdächtigen.

Der Unbekannte steht im Verdacht, einen 29-Jährigen durch einen Faustschlag schwer verletzt zu haben. Das war passiert: Der 29-Jährige war in der Nacht auf den 18. Oktober vor einer Diskothek am Kopstadtplatz (Essen Stadtmitte) mit einem Unbekannten in Streit geraten. Der Unbekannte schlug im Zuge der Auseinandersetzung den 29-Jährigen mit der Faust aufs Auge; das Opfer stürzte und schlug mit seinem Kopf auf dem Boden auf.

Dieser Mann wird von der Polizei Essen gesucht. Foto: Polizei Essen

Der Unbekannte soll 1,90 Meter groß sein, ein längliches Gesicht und schwarze Haare haben. Bei der Tat trug der Unbekannte eine Jacke im Tarn-Muster. Hinweise an 0201 8290.

