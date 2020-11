Foto-Fahndung nach Schlägerei in Essener Rathausgalerie

Essen. Die Polizei Essen fahndet nach einer Schlägerei in der Rathausgalerie nach einem Tatverdächtigen. Ein Streit war vor dem Real-Markt eskaliert.

Nach einer Schlägerei in der Essener Rathausgalerie, fahndet die Polizei nun mit Fotos nach einem Tatverdächtigen. Wie die Polizei am Freitag (6.11.) mitteilte, soll dieser bereits am 14. April, einem Dienstag, mit einem 40-Jährigen in Streit geraten sein.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Der Streit eskalierte laut Polizei am Treppenabgang vor dem Real-Markt, wo die Kontrahenten aufeinander einschlugen. Der 40-Jährige wurde dabei leicht verletzt, der Tatverdächtige nach dem nun gefahndet wird, flüchtete. Hinweise nimmt die Polizei Essen unter Tel. 0201/8290 entgegen.

Die Polizei fragt: Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Essen

Nach diesem Tatverdächtigen wird gefahndet. Foto: Polizei Essen

Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei Essen

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Essen. Den Essen-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]