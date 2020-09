Foto-Fahndung: Junge Männer attackieren S-Bahn-Fahrgast (52)

Er beschwerte sich über ihre laute Musik – das zahlten sie ihrem Opfer heim: Zwei junge Männer attackierten in der S-Bahn einen Fahrgast brutal.

Die Bundespolizei sucht zwei jung Männer, die im Juni in einem Zug der S-Bahnlinie 9 zwischen Wuppertal und Essen einen Fahrgast (52) massiv angegriffen haben sollen.

Diese jungen Männer sollen einen Fahrgast angegriffen haben. Foto: Bundespolizei Foto: Bundespolizei

Der Fahrgast hatte sich am 16. Juni vormittags bei den beiden jungen Männern beschwert: Sie sollten bitte ihre Musik leiser machen. Als die zwei Tatverdächtigen in Steele aussteigen wollten, gaben sie dem Fahrgast Faustschläge und Kniestöße in sein Gesicht mit. Dann verließen sie den Waggon. Der Fahrgast erlitt schwere Verletzungen.

Die beiden jungen Männer werden jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gesucht. Hinweise an 0800 6 888000.