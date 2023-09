Foto: Essener Supermarkt-Räuber sammelt hektisch Scheine auf

Essen. Mit einem ungewöhnlichen Foto sucht die Essener Polizei nach einem Unbekannten, der im Sommer einen Supermarkt in Essen überfiel.

Im Essener Stadtteil Bedingrade hat ein unbekannter Mann im Juli einen Supermarkt überfallen. Jetzt sucht die Polizei den Täter mit einem Foto aus der Überwachungskamera. Das Foto zeigt den Mann, wie er hektisch im Kassenbereich seine Beute vom Boden aufklaubt. Offenbar war ihm das Bargeld von einer Angestellten direkt aus der Kasse gegeben worden, und der Mann hatte die Kassen-Lade direkt fallen lassen.

Die Tat hatte sich am 20. Juli, morgens um 7 Uhr, ereignet. Schauplatz ist ein Supermarkt an der Schloßstraße. Er bedrohte die Angestellte an der Kasse mit einer Schusswaffe.

Foto aus dem Kassenbereich des Supermarktes: Der Täter klaubt hektisch seine Beute zusammen. Foto: Polizei Essen

Auffällig: Der Mann, etwa 50 Jahre, westeuropäisches Erscheinungsbild, sprach mit einer elektronischen Sprachhilfe - einem Gerät, das man sich an Hals hält, zum Beispiel nach einer Operation, bei der Kehlkopf oder Stimmbänder in Mitleidenschaft gezogen werden. Das Bild aus der Überwachungskamera zeigt außerdem, dass der Mann eine auffällige Narbe an der rechten Halsseite hat.

Nach dem Täter war mit einem Hubschrauber gesucht worden

Der Täter ist etwa 1,75 Meter groß, normale Statur. Die Polizei hatte nach seiner Flucht auf einem Fahrrad mit einem Hubschrauber nach dem Räuber gesucht, ohne Erfolg.

Der Täter trug einen grauen Pulli, eine dunkelgraue Jeans, Arbeitsschuhe, außerdem hatte er einen hellgrauen Rucksack dabei.

Hinweise an 0201-8290.

