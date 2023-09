Blick vom Pferdemarkt auf die Gertrudiskirche in der nördlichen Innenstadt. Am Pferdemarkt überfielen die zwei Männer die vier Frauen. Einer der Täter ist im Text mit Bild abgebildet.

Kriminalität Foto: Bewaffnete Räuber überfallen Frauen in Essens City

Essen. Zwei unbekannte Männer haben in der Essener Innenstadt Disco-Besucherinnen überfallen. Die Polizei zeigt ein Foto von einem der Täter.

Eine Disco-Besucherin (30) ist in der Essener Innenstadt von einem Mann mit einem Messer verletzt worden. Der unbekannte Täter hatte versucht, die Frau die Handtasche zu entreißen.

Dieser Mann gehört zu dem Duo, das vier Frauen in der Essener Innenstadt überfallen hat. Das Bild stammt aus einem Handyvideo. Foto: Polizei Essen

Mit drei Freundinnen war die Frau mit drei Freundinnen in der Nacht auf Samstag, 9. September, unterwegs, hatte den Pferdemarkt überquert. Dort wurden sie von zwei Männern angepöbelt. Einer der Männer sprach die Gruppe auf Englisch an, die Frauen reagierten nicht. Der andere Mann versuchte dann, einer der Frauen die Handtasche zu entreißen. Die Frau klammerte sich jedoch an ihre Tasche, dann zog der Mann ein Messer, verletzte die Frau im Gesicht, es kam zu einer Rangelei.

Den Frauen gelang es, dem Mann das Messer abzunehmen

Den Frauen gelang es, dem Täter das Messer abzunehmen. Die Männer flüchteten in Richtung Rheinischer Platz. Eine (22) der Frauen wurde bei der Rangelei leicht verletzt. Eine weitere stellte nach dem Zwischenfall fest, dass ihr Smartphone gestohlen wurde.

Die Polizei, die wegen schweren Raubes ermittelt, fragt: Wer kann Angaben machen über die Identität des Mannes? Hinweise an 0201 8290.

| Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen | Social Media: Facebook + Instagram + Twitter | Kostenloser Newsletter: Hier abonnieren |

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen