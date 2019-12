Folkwang-Uni: quicklebendiger „Sommernachtstraum“ in Essen

Shakespeares „Sommernachtstraum“ hat es der Folkwang Universität offensichtlich angetan. Im Rahmen ihrer traditionellen „Winter-Oper“ präsentierten die Studenten diverser Ausbildungsdisziplinen anlässlich des 90. Geburtstags der Universität vor zwei Jahren Henry Purcells barocke Adaption des beliebten Shakespeare-Stoffs. In diesem Jahr steht mit Benjamin Brittens Vertonung des „Midsummer Night’s Dreams“ eine modernere Version aus dem Jahre 1960 auf dem Programm.

An der dreistündigen Produktion sind nahezu alle Bereiche aus den Fächern Gesang, Musiktheater, Physical Theatre, Tanz und natürlich den Instrumentalklassen beteiligt. Bereits die Koordination der vielen Sparten stellt hohe organisatorische Anforderungen an das Team, von den musikalischen und szenischen Ansprüchen ganz zu schweigen. Auch wenn Britten Shakespeares Stück in eine weitgehend leichtfüßige, in ihrer Transparenz Mendelssohn nahe stehende Musik ohne romantisierte Pathetik tauchte, haben die Ausführenden doch einen dreistündigen Kraftakt zu leisten, dessen Strapazen man ihnen nicht anmerken darf.

Stück zeigt den Ehrgeiz und die glühende Spielfreude der Studenten

Dass nahezu alle Sängerinnen und Sänger den feinen, leichten Tonfall der Musik über die gesamte Distanz ohne Ermüdungserscheinungen sicher trafen, obwohl Regisseur Anthony Pilavachi auf ein bewegungsintensives, quicklebendiges Spiel Wert legt, spricht für den hohen Ausbildungsstand des Instituts, aber mehr noch für den Ehrgeiz und die glühende Spielfreude der Studenten. Wobei Pilavachi auch nicht mit Humor geizt, doch selbst in den Handwerker-Szenen auf banale Plattitüden verzichtet.

Eindrucksvolle Gesamtleistung des Ensembles

Der filigrane Parlando-Ton der meisten Rollen fordert den Solisten eine hohe Dosis an Stilgefühl, Intonationssicherheit und rhythmischer Präzision ab. Es wäre angesichts der eindrucksvollen Gesamtleistung ungerecht, einzelne Solisten herauszustellen. Das gilt natürlich auch für die Musiker im Orchester, die Brittens feine klangliche Schattierungen und Effekte unter der Leitung von Wolfram-Maria Märtig überzeugend zum Ausdruck bringen und den Sängern sicheren Halt bieten.

Die schlichten, aber Shakespeare-nahen und vollkommen ausreichenden Dekorationen und Kostüme von Alexandra Tivig unterstreichen die konzentrierte, gleichwohl lockere und agile Personenführung des Regisseurs. Der begeisterte Beifall für die ebenso anspruchsvolle wie hochwertig ausgeführte Produktion war mehr als berechtigt.

Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 1 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Folkwang Universität der Künste , Sommeroper 2019 , Wunderland. Songzyklus von Anno Schreier , Generalprobe am MIttwoch, 12. Juni 2019 , SommerWerkStatt Musiktheater , Szenisch-musikalisches Sommerprojekt des Studiengangs Gesang Musiktheater , Foto: Stefan Arend / FUNKE Foto Services Foto: FUNKE Foto Services Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

30 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

31 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

32 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

33 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

34 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

35 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

36 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

37 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

38 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

39 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

40 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

41 / 41 Bilder von der Folkwang Sommeroper 2019 Mit "Wunderland" frei nach Lewis Carrols Klassiker zeigen Studierende der Folkwang Hochschule ihr Können. Foto: Stefan Arend Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Letzte Vorstellung, 11. Dezember, 19.30 Uhr, Neue Aula in Werden (Klemensborn 39). www.folkwang-uni.de).