Folkwang Kammerorchester verbindet Konzert und Kulinarisches

Machen in der neuen Spielzeit gemeinsame Sache: Johannes Klump, Chefdirigent des Folkwang Kammerorchesters (am Klavier) plant zusammen mit Peter Daners, Kurator für Bildung und Vermittlung am Museum Folkwang (li.), und) Markus Ollesch, Geschäftsführer des Folkwang Kammerorchesters, eine künstlerische „Nacht in Paris“.