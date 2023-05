Polizeieinsatz Flugunfall: Schwan verrechnet sich im Landeanflug auf See

Essen. Flugunfall in Essen: Im Anflug auf den Essener Stausee hat sich ein Schwan wohl verrechnet. Er blieb mit dem Kopf im Brückengeländer stecken.

Flugunfall: Am Sonntagabend ist ein Schwan in Essen-Kettwig mit dem Kopf in einem Brückengeländer stecken geblieben. Einsatzkräfte der Bundespolizei und der freiwilligen Feuerwehr befreiten das Tier.

„Das Tier hat sich mutmaßlich im Landeanflug auf den Stausee verrechnet“, teilt die Polizei mit. Die Bahnstrecke zwischen Essen-Kettwig und Essen-Hösel wurde für den Einsatz gesperrt. Der an Flügeln und am Brustkorb verletzte Schwan wurde von der Tierrettung in eine tierärztliche Behandlung transportiert. Bald soll das Tier auf den Essener Stausee entlassen werden. (ck)

Bundespolizei und Kräfte der freiwilligen Feuerwehr konnten den Schwan befreien. Foto: Bundespolizei

