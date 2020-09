Flug über Essen: Wetterschacht statt früher Burg entdeckt

Essen-Burgaltendorf. Den Standort eines uralten Wetterschachts erblicken Archäologen beim Flug über Essen-Burgaltendorf. Und denken erst an frühe Burg.

Auf den ersten Blick sah es aus, als könnte auf dem Feld unter ihnen einst eine frühe, mittelalterliche Burg gestanden haben. Das jedenfalls dachten der Essener Stadtarchäologe Detlef Hopp und der Luftbildarchäologe Baoquan Song von der Ruhr-Universität Bochum bei ihrem Flug über Burgaltendorf. Ihre Recherchen ergaben dann etwas anderes.

Östlich der Burgruine in Essen-Burgaltendorf entdeckten die Archäologen Strukturen in einem Feld. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Die beiden Experten arbeiten laut Stadt seit vielen Jahren eng zusammen. Bereits im Mai stand der Flug über Burgaltendorf an, bei dem sie östlich der Burgruine auf einem Acker eine Struktur feststellten: „Diese ist etwa 40 mal 40 Meter groß und gleicht in der Fläche einem Quadrat mit abgerundeten Ecken.“ Bei ersten Deutungen dachten sie an eine mittelalterliche Burg, eine Motte oder auch an eine Halde.

Zwei- bis dreihundert Jahre alte Keramikscherben gefunden

Vor-Ort-Begehungen lösten schließlich das Rätsel, die ersten Deutungen mussten sie verwerfen, da sie nur wenige etwa zwei- bis dreihundert Jahre alte Keramikscherben haben finden können. Dafür konnten aber vor allem Kohleschiefer, Tonstein und Kohle sichergestellt werden, die auf Bergbau hinweisen.

Recherchen bei der Bezirksvertretung hätten letztlich ergeben, dass es sich um den Standort eines uralten Wetterschachtes handelt. Dieser soll vermutlich aus dem 18. Jahrhundert stammen. In völlige Vergessenheit war dieser allerdings geraten, weil er schon im 19. Jahrhundert vollständig eingeebnet worden war. „Bei einem Wetterschacht handelt es sich um eine technische Maßnahme zur Versorgung von Bergwerken mit frischer Luft sowie zur Abführung verbrauchter Luft und schädlicher Gase“, erklären die Fachleute.

Zahllose Abdrücke von Pflanzen aus der Karbonzeit

Essener Stadtarchäologie veröffentlicht Fund des Monats Die Funde des Monats veröffentlicht die Stadtarchäologie, meistens Dr. Detlef Hopp, auf dem städtischen Internetportal. In 20 Jahren sind so 240 unterschiedliche Themen zusammengekommen. Neben Hinweisen auf eigene Ausstellungen und Veröffentlichungen waren es vor allem eigene archäologische Untersuchungen, die vorgestellt worden sind. Die Stadtarchäologie besteht in dieser Form seit 1992. Neben der Erhaltung der Bodendenkmäler ist eine der wichtigsten Aufgaben, sehr knappe Berichte zu wechselnden Themen zu verfassen. Diese werden versehen mit einer Abbildung. Es soll ein schneller Weg sein, möglichst viele Menschen für die Archäologie ihrer Stadt zu interessieren. tps://www.essen.de/dasistessen/stadtgeschichte_1/stadtarchaeologie/stadtarchaeologie___die_funde_des_monats.de.html

Dieser Fund ist nicht der einzige aus diesem Jahr im Stadtteil, denn beim Bau des Busparkplatzes an der Dumberger Straße in Sichtweite der Burg wurden im Sommer Aufschüttungen aus gebranntem Haldenmaterial entdeckt.

Es sei wahrscheinlich, hieß es, dass diese von den in der Umgebung gelegenen, damaligen Zechen Altendorf Tiefbau, Altendorfer Bank oder der Zeche Vereinigte Preußische Adler stammten. „Alle drei Zechen haben bis ans Ende des 19. Jahrhunderts Steinkohle gefördert. Das Haldenmaterial wurde dort etwa in den 1960er/70er Jahren aufgeschüttet“, erläutern die Archäologen zum Hintergrund.

Sichergestellt wurde aus zwei Gruben noch Keramik des 16. /17. Jahrhunderts. In dem aufgeschütteten Haldenmaterial fanden sich zahllose Abdrücke von Pflanzen aus der Karbonzeit: „Sie sind etwa 300 Millionen Jahre alt.“