Essen. 43-Jähriger wollte sich in Frohnhausen mit seinem Mercedes einer Kontrolle entziehen. Doch dann gab er auf und packte gegenüber Polizisten aus.

Ein Autofahrer ist in Essen vor der Polizei geflüchtet - und er hatte allen Grund, sich der Kontrolle am Montagabend in Frohnhausen zu entziehen: Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen, in seinem Rucksack fanden sich Stichwaffen, Drogen und eine größere Summe Bargeld.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, war der 43-Jährige gegen 20 Uhr mit einem schwarzen Mercedes auf der Berliner Straße in Richtung A40 unterwegs. Dabei fiel er einer Streifenwagenbesatzung auf. Kurz vor der Kreuzung Frohnhauser Straße gaben die Beamten dem Fahrer Anhaltezeichen, die der Mann aber missachtete.

Vielmehr bog er auf die Frohnhauser Straße ab, stoppte sein Auto wenig später, schnappte seinen Rucksack und gab Fersengeld. Doch dann blieb er abrupt stehen und gestand den Polizisten, davongelaufen zu sein, weil er Betäubungsmittel konsumiert habe und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Die Funde in seinem Rucksack wurden beschlagnahmt und seine Wohnung nach weiteren Drogen durchsucht.

Nachdem die Beamten fündig geworden waren, nahmen sie den Mann vorläufig fest. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

