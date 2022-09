Die Flucht eines Mercedesfahrers vor der Polizei in Essen-Holsterhausen fand kein gutes Ende.

Polizei Essen Flucht vor der Polizei in Essen - Fußgänger schwer verletzt

Essen. 38-Jähriger flüchtete in Holsterhausen vor der Polizei. Dabei verletzte der Mercedesfahrer einen Fußgänger schwer und demolierte mehrere Autos.

Mit einem schwer verletzten Fußgänger (58) und mehreren demolierten Autos ist am Wochenende die Flucht eines 38 Jahre alten Mercedesfahrers vor der Polizei in Essen-Holsterhausen zu Ende gegangen.

Wie die Behörde am Montag berichtete, war eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizei am Sonntag gegen 7.40 Uhr auf der A40 in Höhe der Anschlussstelle Essen-Holsterhausen auf die C-Klasse aufmerksam. Da der Fahrer eines Verkehrsverstoß beging, wollten die Beamten den Mann anhalten und gaben ihm entsprechende Zeichen.

Doch der 38-Jährige drückte aufs Gaspedal und flüchtete über die dortige Abfahrt auf die Martin-Luther-Straße. Der Mercedesfahrer setzte seine Flucht durch den Stadtteil Holsterhausen fort, bis er in der Einmündung der Bunsenstraße/Schederhofstraße aufgrund einer Bodenschwelle die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Den Zaun eines Autohändlers durchbrochen

Der schwarze Wagen prallte zunächst gegen einen geparkten VW Golf und stieß anschließend mit einem Fußgänger auf dem Gehweg zusammen. Dann durchbrach das Fluchtauto er den Zaun eines Autohändlers und kam erst nach einem Zusammenstoß mit einem Mitsubishi und einem Opel auf dem Firmengelände zum Stehen.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann noch am Unfallort fest. Nach ersten Erkenntnissen ist der 38-jährige Bochumer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und wurde per Haftbefehl gesucht. Außerdem stellten die Beamten gefälschte ausländische Ausweisdokumente und ein Tütchen mit weißem Pulver bei ihm sicher.

Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Haftbefehl vollstreckt. Spezialisten des Unfall-Teams der Polizei Essen sicherten die Spuren. Der Mercedes wurde beschlagnahmt. Der schwer verletzte Fußgänger wird in einem Krankenhaus behandelt. https://www.nrz.de/staedte/essen/blaulicht/

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen