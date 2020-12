Flucht vor der Polizei endet für 38-Jährigen hinter Gittern

Polizisten konnten in der Essener Innenstadt einen Mann festnehmen, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde.

Essen. Nach seiner erfolglosen Flucht vor der Polizei in der Essener City landete ein 38-Jähriger im Gefängnis. Der Mann wurde mit Haftbefehl gesucht.

Nach kurzer Flucht vor der Polizei ist ein mit gleich zwei Haftbefehlen gesuchter 38-Jähriger in der Essener Innenstadt festgenommen worden. Beamte brachten den Mann anschließend in die Justizvollzugsanstalt.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, bemerkten Polizisten der Wache Mitte am Donnerstagabend einen Verdächtigen, der davonlief, als der Streifenwagen auftauchte. Mit seinem Fahrrad in der Hand flitzte der Mann Richtung Schützenbahn.

Während die Beamten mit eingeschaltetem Blaulicht die Verfolgung aufnahmen, radelte der 38-Jährige unbeirrt über die Schützenbahn in Richtung Norden weiter. Er fuhr über die Kleine Stoppenberger Straße bis zur Gladbecker Straße, wo er das Rad wegwarf und zu Fuß weiter rannte, als ein zweiter Polizeiwagen auftauchte. Er konnte eingeholt und mit Handfesseln fixiert werden.

Dabei wehrte er sich vehement gegen die Fesselung, so die Polizei. Bei der Kontrolle seiner Personalien wurde den Beamten klar, wieso der 38-Jährige geflüchtet ist. Es lagen bereits zwei zu vollstreckende Haftbefehle wegen Drogendelikten und Diebstahls gegen ihn vor. Zudem war das Rad gestohlen. In einem Rucksack des Mannes entdeckten die Polizisten Einbruchswerkzeug und vermutlich Betäubungsmittel.

