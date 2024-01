Flohmarkt für Mama, Papa und Kinder in der Grugahalle Essen

In der Essener Grugahalle können Familien am 21. Januar Secondhand-Ware shoppen.

Essen-Rüttenscheid In der Essener Grugahalle findet der Kinderflohmarkt „Mami und Mini“ statt. An über 100 Ständen gibt es zum Beispiel Secondhand-Kinderkleidung.

Der Kinderflohmarkt „Mami und Mini“ findet am Sonntag, 21. Januar, in der Grugahalle statt. Laut Veranstalter Höfges Event Group sind Mama, Papa, Oma, Opa, Tante, Onkel und Kinder willkommen. Von 11 bis 16 Uhr kann man an mehr als 100 Ständen Secondhand-Kinder- und Babybekleidung sowie verschiedene weitere Produkte aus der Sparte Kinderbedarf kaufen: von Stramplern über Kleider bis hin zu Spielzeug.

„Wir möchten es euch ermöglichen, Dinge, die eure Minis nicht mehr tragen oder benutzen, an andere weiterzugeben und anderen eine kleine Freude zu bereiten“, heißt es vom Veranstalter. Die Kinderflohmärkte finden immer an Sonntagen statt. „Hier kannst du gemeinsam mit deiner Familie stöbern gehen, neue Lieblingsstücke entdecken, einfach nur gemütlich durch die verschiedenen Stände schlendern und dir einen leckeren Snack in unseren Gastro-Ecken holen“, so die Höfges Event Group weiter.

Karten für den Kinderflohmarkt in Essen kosten 4 Euro

Alle Interessierten können auch mitmachen und selbst verkaufen. Einen Standplatz gibt es ab 15 Euro pro Meter (mindestens 2 Meter). Unter www.mami-mini.com kann man ihn buchen. Für eine Einzelkarte zahlt man ab zwölf Jahren 4 Euro. Mehr Informationen gibt es auf der Website, telefonisch unter 02151 6591781, per E-Mail an info@mami-mini.com oder auf dem Instagram-Profil @mamiundmini_kinderflohmarkt.

