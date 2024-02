Flohmärkte in Essen 2024: Saison für Trödelmärkte startet

Essen. Die Flohmärkte in Essen ziehen Schnäppchenjäger und Familien an. Für März stehen einige Termine schon fest. Hier unsere Jahres-Übersicht.

in Essen: Schnäppchen und besondere Schätze warten auf Interessierte. Jetzt beginnt die Saison für die Frühlingsmärkte. Mit dabei sind einzelne Spezialmärkte und auch regelmäßige Klassiker.

Wir haben die Trödelmarkt-Termine in Essen zusammengefasst und ergänzen diese regelmäßig.

Wir haben eine Übersicht der Flohmärkte und Trödelmärkte zusammengestellt – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Sie wollen in die Liste aufgenommen werden? Melden Sie sich per E-Mail an redaktion.stadtteile-essen-waz@funkemedien.de. Hier gibt es die Termine in der Übersicht.

Essen: wiederkehrende Trödelmärkte 2024

Trödelmarkt im Autokino Essen

Datum: ab 4. Januar immer donnerstags und samstags

ab 4. Januar immer donnerstags und samstags Öffnungszeit: Donnerstag von 6 bis 14 Uhr, Samstag von 6 bis 15 Uhr

Donnerstag von 6 bis 14 Uhr, Samstag von 6 bis 15 Uhr Adresse: Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

Automarkt im Autokino

Datum: ab 6. Januar immer samstags

ab 6. Januar immer samstags Öffnungszeit: 6 bis 15 Uhr

6 bis 15 Uhr Adresse: Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen

In Essen finden verschiedene Trödelmärkte, Kinderflohmärkte, Kleidertauschpartys und Bücherflohmärkte statt. Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Trödelmarkt bei Ikea in Essen

Datum: ab 14. Januar immer sonntags

ab 14. Januar immer sonntags Öffnungszeit: 11 bis 18 Uhr

11 bis 18 Uhr Adresse: Altendorfer Str. 2, 45127 Essen

Trödelmärkte in Essen im Februar

Kinderflohmarkt der Kita St. Laurentius in Steele

Datum : Freitag, 23. Februar und Samstag, 24. Februar

: Freitag, 23. Februar und Samstag, 24. Februar Öffnungszeit : 19 bis 21 Uhr am 23.2. und 11 bis 14 Uhr am 24.2.

: 19 bis 21 Uhr am 23.2. und 11 bis 14 Uhr am 24.2. Adresse : Graffweg 25, Essen-Steele

: Graffweg 25, Essen-Steele Weitere Infos: Schwangere inklusive Begleitung dürfen 30 Minuten eher eintreten. Verkauft werden unter anderem Frühjahrs- und Sommerkleidung bis Größe 140, Umstandsmode, Babyzubehört, Spielzeug, Bücher und Fahrräder.

Flohmärkte in Essen im März

Kleiderbörse im Südostviertel

Datum : Freitag, 1. März

: Freitag, 1. März Öffnungszeit : 18 bis 21 Uhr

: 18 bis 21 Uhr Adresse : Gemeindesaal der Auferstehungskirche Manteufelstraße 26, Südostviertel

: Gemeindesaal der Auferstehungskirche Manteufelstraße 26, Südostviertel Weitere Infos: Die Ware ist vorsortiert. Wer selbst verkaufen möchte meldet sich per E-Mail an flohmarkt-mks@web.de. Angeboten werden Fühjahrs- und Sommerbekleidung bis Größe 152, Umstandsmode, Spielzeug, Bücher und Fahrzeuge.

Kinder-Klamotten-Börse in Bredeney

Datum : Samstag, 2. März

: Samstag, 2. März Öffnungszeit : 9 bis 13 Uhr

: 9 bis 13 Uhr Adresse : Evangelisches Gemeindezentrum „Am Brandenbusch“

: Evangelisches Gemeindezentrum „Am Brandenbusch“ Weitere Infos: Verkauft werden Kinderkleidung und Spielzeug

Second Hand Basar Kinderarche Burgaltendorf

Datum : Samstag, 2. März

: Samstag, 2. März Öffnungszeit : 14 bis 17 Uhr

: 14 bis 17 Uhr Adresse : Auf dem Loh (Jesus-lebt-Kirche)

: Auf dem Loh (Jesus-lebt-Kirche) Weitere Infos: Der Erlös der Caféteria und Tischgebühr kommt der Kinderarche zugute. Tischreservierung unter flohmarkt-kinderarche@gmx.de

Kinderflohmarkt in Kupferdreh

Datum : Samstag, 10. März

: Samstag, 10. März Öffnungszeit : 12 bis 15 Uhr

: 12 bis 15 Uhr Adresse : Pfarrheim St. Josef, Heidbergweg 18b, Kupferdreh

: Pfarrheim St. Josef, Heidbergweg 18b, Kupferdreh Weitere Infos: Die Ware ist vorsortiert, Parkmöglichkeiten an der Schwermannstraße 1, verkauft werden unter anderem Frühlings- und Sommerkleidung, Spielzeug, Bücher und Umstandsmode.

Kinderflohmarkt in Schonnebeck

Datum : Samstag, 16. März

: Samstag, 16. März Öffnungszeit : 10 bis 14 Uhr

: 10 bis 14 Uhr Adresse : Familienzentrum Forschepoeterweg 99, Schonnebeck

: Familienzentrum Forschepoeterweg 99, Schonnebeck Weitere Infos: Anmeldung per E-Mail an Manu.Fuchs@hotmail.de. Verkauft werden unter anderem Kleidung, Spielsachen und Bücher.

Indoor-Kindersachen-Flohmarkt in Überruhr-Hinsel

Datum : Samstag, 16. März

: Samstag, 16. März Öffnungszeit : 10 bis 13 Uhr

: 10 bis 13 Uhr Adresse : Hinseler Schule, Treibweg 40-42, 45277 Essen

: Hinseler Schule, Treibweg 40-42, 45277 Essen Weitere Infos: Auf dem Flohmarkt werden Dinge „Rund ums Kind“ verkauft, beispielsweise Kinderkleidung und Spielsachen. In der Cafeteria des Fördervereins werden kalte und warme Getränke, Kuchen, Snacks und Waffeln verkauft.

Second-Hand-Basar in St. Joseph, Essen-Horst

Datum : Samstag, 16. März

: Samstag, 16. März Öffnungszeit : 14 bis 17 Uhr

: 14 bis 17 Uhr Adresse : Gemeindeheim St. Joseph, Dahlhauser Straße 149

: Gemeindeheim St. Joseph, Dahlhauser Straße 149 Weitere Infos: Die Ware ist nach Größen vorsortiert. 20 Prozent der Verkäufe kommen Projekten der Gemeinde zugute.

Kinderflohmarkt an der Zeche Carl

Datum: Samstag, 9. März

Samstag, 9. März Öffnungszeit: 9.30 bis 13 Uhr

9.30 bis 13 Uhr Adresse: Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen

Allerlei-Kindersachen-Markt in Heisingen

Datum : 16. März

: 16. März Öffnungszeit : 10 bis 12 Uhr

: 10 bis 12 Uhr Adresse : Baderweg 24, Heisingen

: Baderweg 24, Heisingen Weitere Infos: Verkauft wird alles für Frühling und Sommer: Baby- Kinder und Jugendartikel, Kleidung, Ausstattung, Bücher und Spielwaren – und zwar nach Größen und Themen sortiert. Wer selbst verkaufen möchte, registriert sich auf https://basarlino.de/4288. An den Förderverein der Schule gehen 25 Prozent des Verkaufserlöses. Helfer und Helferinnen haben fünf Prozent weniger Kommissionsgebühren und ein Exklusiv-Shopping am Freitag ab 18.30 Uhr.

Flohmarkt in Byfang

Datum : Sonntag, 17. März

: Sonntag, 17. März Öffnungszeit : 14.30 bis 17 Uhr

: 14.30 bis 17 Uhr Adresse : Gemeindeheim Nöckersberg 69

: Gemeindeheim Nöckersberg 69 Weitere Infos: Anmeldungen per E-Mail an flohmarkt-byfang@gmx.de. Angeboten wird alles rund ums Kind. Einlass für Schwangere ist ab 14 Uhr.

Kamerabörse an der Zeche Carl

Datum: Samstag, 23. März

Samstag, 23. März Öffnungszeit: 10 bis 15 Uhr

10 bis 15 Uhr Adresse: Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen

Kaufen und verkaufen: Gerade bei gutem Wetter sind die Trödelmärkte in Essen beliebt. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Trödelmärkte in Essen im April

Hofflohmarkt in Bergerhausen

Datum : Samstag, 27. April

: Samstag, 27. April Öffnungszeit : 10 bis 16 Uhr

: 10 bis 16 Uhr Adresse : an verschiedenen Stellen im Stadtteil Bergerhausen

: an verschiedenen Stellen im Stadtteil Bergerhausen Weitere Infos: Bewohner aus dem Stadtteil verkaufen im eigenen Garten oder Hinterhof Trödel. Anmeldung und Infos zu allen Teilnehmenden unter www.hofflohmaerkte.de/essen

Trödelmärkte in Essen im Mai

Hofflohmarkt in Stadtwald

Datum : Samstag, 4. Mai

: Samstag, 4. Mai Öffnungszeit : 10 bis 16 Uhr

: 10 bis 16 Uhr Adresse : an verschiedenen Stellen im Stadtteil Stadtwald

: an verschiedenen Stellen im Stadtteil Stadtwald Weitere Infos: Bewohner aus dem Stadtteil verkaufen im eigenen Garten oder Hinterhof Trödel. Anmeldung und Infos zu allen Teilnehmenden unter www.hofflohmaerkte.de/essen

Zweitägige Raritätenbörse an der Zeche Carl

Datum: Sonntag, 19. Mai und Montag, 20. Mai

Sonntag, 19. Mai und Montag, 20. Mai Öffnungszeit: 10 bis 17 Uhr

10 bis 17 Uhr Adresse: Zeche Carl, Wilhelm-Nieswandt-Allee 100, 45326 Essen

Mädchen Klamotte in der Grugahalle

Datum: Sonntag, 26. Mai

Sonntag, 26. Mai Öffnungszeit: 11 bis 16 Uhr

11 bis 16 Uhr Adresse: Grugahalle, Norbertstraße 2, 45131 Essen

Flohmärkte in Essen im Juni

Hofflohmarkt in Überruhr-Holthausen

Datum : Samstag, 8. Juni

: Samstag, 8. Juni Öffnungszeit : 10 bis 16 Uhr

: 10 bis 16 Uhr Adresse : an verschiedenen Stellen im Stadtteil in Überruhr-Holthausen

: an verschiedenen Stellen im Stadtteil in Überruhr-Holthausen Weitere Infos: Bewohner aus dem Stadtteil verkaufen im eigenen Garten oder Hinterhof Trödel. Anmeldung und Infos zu allen Teilnehmenden unter www.hofflohmaerkte.de/essen

Bürgerflohmarkt in Haarzopf

Datum : Sonntag, 9. Juni

: Sonntag, 9. Juni Öffnungszeit : 11 bis 17 Uhr

: 11 bis 17 Uhr Adresse : Auf‘m Bögel 40, Haarzopf

: Auf‘m Bögel 40, Haarzopf Weitere Infos: Anmeldungen sollen ab Mitte Februar möglich sein, weitere will der Bürgerverein Haarzopf-Fulerum noch bekanntgeben.

Hofflohmarkt in Überruhr-Hinsel

Datum : Samstag, 15. Juni

: Samstag, 15. Juni Öffnungszeit : 10 bis 16 Uhr

: 10 bis 16 Uhr Adresse : an verschiedenen Stellen im Stadtteil in Überruhr-Hinsel

: an verschiedenen Stellen im Stadtteil in Überruhr-Hinsel Weitere Infos: Bewohner aus dem Stadtteil verkaufen im eigenen Garten oder Hinterhof Trödel. Anmeldung und Infos zu allen Teilnehmenden unter www.hofflohmaerkte.de/essen

Trödelmärkte in Essen im August

Hofflohmarkt in Essen-Rüttenscheid

Datum : Samstag, 31. August

: Samstag, 31. August Öffnungszeit : 10 bis 16 Uhr

: 10 bis 16 Uhr Adresse : an verschiedenen Stellen im Stadtteil Essen-Rüttenscheid

: an verschiedenen Stellen im Stadtteil Essen-Rüttenscheid Weitere Infos: Bewohner aus dem Stadtteil verkaufen im eigenen Garten oder Hinterhof Trödel. Anmeldung und Infos zu allen Teilnehmenden unter www.hofflohmaerkte.de/essen

Flohmärkte in Essen im September

Hofflohmarkt im Essener Südviertel

Datum : Samstag, 7. September

: Samstag, 7. September Öffnungszeit : 10 bis 16 Uhr

: 10 bis 16 Uhr Adresse : an verschiedenen Stellen im Essener Südviertel

: an verschiedenen Stellen im Essener Südviertel Weitere Infos: Bewohner aus dem Stadtteil verkaufen im eigenen Garten oder Hinterhof Trödel. Anmeldung und Infos zu allen Teilnehmenden unter www.hofflohmaerkte.de/essen

Hofflohmarkt in Essen-Frillendorf

Datum : Samstag, 14. September

: Samstag, 14. September Öffnungszeit : 10 bis 16 Uhr

: 10 bis 16 Uhr Adresse : an verschiedenen Stellen im Essen-Frillendorf

: an verschiedenen Stellen im Essen-Frillendorf Weitere Infos: Bewohner aus dem Stadtteil verkaufen im eigenen Garten oder Hinterhof Trödel. Anmeldung und Infos zu allen Teilnehmenden unter www.hofflohmaerkte.de/essen

Hofflohmarkt in Essen-Frohnhausen

Datum : Samstag, 21. September

: Samstag, 21. September Öffnungszeit : 10 bis 16 Uhr

: 10 bis 16 Uhr Adresse : an verschiedenen Stellen im Essen-Frohnhausen

: an verschiedenen Stellen im Essen-Frohnhausen Weitere Infos: Bewohner aus dem Stadtteil verkaufen im eigenen Garten oder Hinterhof Trödel. Anmeldung und Infos zu allen Teilnehmenden unter www.hofflohmaerkte.de/essen

Hofflohmarkt in Essen-Holsterhausen

Datum : Samstag, 28. September

: Samstag, 28. September Öffnungszeit : 10 bis 16 Uhr

: 10 bis 16 Uhr Adresse : an verschiedenen Stellen im Essen-Holsterhausen

: an verschiedenen Stellen im Essen-Holsterhausen Weitere Infos: Bewohner aus dem Stadtteil verkaufen im eigenen Garten oder Hinterhof Trödel. Anmeldung und Infos zu allen Teilnehmenden unter www.hofflohmaerkte.de/essen

