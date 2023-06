Die Kita Lumiland in Essen-Holsterhausen stellt künftig 13 Belegplätze für Unternehmen zur Verfügung.

Kinderbetreuung Firmen können in Essener Kita Lumiland Plätze reservieren

Holsterhausen. In der Kita Lumiland in Essen-Holsterhausen können Unternehmen jetzt Plätze für ihre Angestellten reservieren. So funktioniert das Konzept.

Der Kita-Träger Impuls Soziales Management stellt ab Sommer 2024 in seiner betriebsnahen Kita Lumiland Holsterhausen (Melanchthonstraße 5) bis zu 13 Belegplätze für Unternehmen bzw. deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Verfügung. Damit will der Träger nach eigenen Angaben dem Kitaplatzmangel in Essen entgegenwirken.

In der Praxis funktioniert das so: Unternehmen buchen einen oder mehrere Plätze in der bestehenden Kindertagesstätte, die von Impuls Soziales Management organisiert und geleitet wird. Impuls übernimmt alle pädagogischen und administrativen Tätigkeiten, wie die Betreuung der Kinder vor Ort, Qualitätssicherung, Personalbeschaffung und -entwicklung, Genehmigungsverfahren sowie Rechnungswesen und Buchhaltung.

Belegplätze in Essen sollen Unternehmen helfen, familienfreundlicher zu werden

Gegen ein monatliches Entgelt, das sich je nach Anzahl der gebuchten Plätze, Betreuungsumfang, Refinanzierung durch die Kommune und Art der Einrichtung variieren kann, hält Impuls die Plätze für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens frei. Die Schaffung von Belegplätzen stelle eine niederschwellige Möglichkeit dar, „um in Zeiten des Fachkräftemangels eine familienfreundliche Arbeitsumgebung zu schaffen und die Attraktivität von Arbeitgebern zu stärken“, so der Kita-Träger.

Impuls Soziales Management lädt alle interessierten Arbeitgeber der Region ein, das Konzept der Belegplätze im Lumiland Holsterhausen kennenzulernen und zu nutzen. Für weitere Informationen steht Janosch Pomerenke unter 0162 2359178 oder schriftlich unter jpomerenke@e-impuls.de zur Verfügung.

