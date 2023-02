Finale fürs Parkleuchten: Gruga zählt schon 100.000 Besucher

Essen. Endspurt fürs Parkleuchten in Essen: Veranstaltung in der Gruga ist bereits auf Rekordkurs. Was Besucher am letzten Wochenende beachten sollten.

Finale fürs Parkleuchten: Noch bis zum Sonntag, 26. Februar, können Besucher durch die fantasievoll beleuchteten Anlagen im Essener Grugapark spazieren. Die Lichtkunstwerke von Wolfgang Flammersfeld und seinem Team von „World of Lights“ haben in diesem Jahr besonders viele Besucher angelockt. Mittlerweile sei die Zahl des sehr gut besuchten Vorjahres mit 100.000 Gästen bereits überschritten worden, teilt die Gruga mit. Auch die erstmals angebotenen Online-Tickets würden sich nach wie vor großer Beliebtheit erfreuen.

Die 13. Auflage des Essener Parkleuchtens hat den Besuchern wieder zahlreiche neue Lichteffekte vorgeführt. Unter anderem staunten die Gäste über schillernde Eiswürfel, leuchtende Elfen und allerlei maritime Erscheinungen in „Neptuns Reich“. Am Wochenende dürfte es deshalb noch einmal zu einem größeren Besucheransturm kommen.

Messe „Reise + Camping“ läuft zeitgleich: Parkplätze sind knapp

Wegen der zeitgleich stattfindenden Messe „Reise + Camping“ könnten Parkplätze in der Nähe des Grugapark-Haupteingangs knapp werden. Wer dort die vergünstigte Parkpauschale für Grugapark-Besucher in Anspruch nehmen will, muss das Parkticket beim Betreten des Grugaparks an den Grugapark-Kassen freistempeln lassen. Das gelte auch für Inhaber von Online-Tickets, darauf macht die Grugapark-Verwaltung aufmerksam.

Das Parkleuchten läuft noch bis 26. Februar, täglich ab Einbruch der Dunkelheit bis 21 Uhr (Freitag und Samstag bis 22 Uhr). Letzter Einlass ist jeweils eine Stunde vor Parkschließung. Der Sondereintritt (ab 16 Uhr) beträgt für Erwachsene sieben, für Kinder 2,50 Euro. Freier Eintritt mit der Grugapark-Jahreskarte. Online-Tickets unter www.grugapark.de

