Finale der „Power Paddler“-WM startet im Essener Grugabad

Rüttenscheid. Beim „Power Paddling“ müssen Kinder in einem Mini-Raddampfer schnell durchs Becken pflügen. Am Wochenende gibt es einen Wettbewerb in Essen.

Die letzte Etappe der Rennserie „Power Paddler“ für Kinder startet am kommenden Wochenende im Grugabad (Am Grugapark 10). Am Samstag, 16. Juli, und Sonntag, 17. Juli, finden um jeweils 14 Uhr die beiden letzten Vorläufe statt. Das Finale wird am Sonntag um 15 Uhr ausgetragen.

Über 100 Kinder starteten an den ersten beiden Wochenenden der 15-jährigen Jubiläumsausgabe von „Power Paddler“ im Grugabad und im Oststadt-Bad. Die Regeln der Essener „Power Paddler“-WM sind einfach: Wer schafft es, in dem Mini-Raddampfer am schnellsten einmal quer durch das Becken zu pflügen? Dafür müssen die Kinder möglichst gleichmäßig an den Kurbeln der Schaufelräder der Boote drehen. Nur dann fahren die kleinen Boote auch geradeaus.

Essener „Power Paddler“-WM: Jeder bis zu einem Gewicht von 50 Kilo kann mitmachen

Als Hauptpreis gibt es in diesem Jahr einen Wochenendaufenthalt in einem deutschen Freizeitpark für bis zu vier Personen inklusive Übernachtung zu gewinnen. Mitmachen darf jeder bis zu einem Gewicht von 50 Kilogramm. Die besten drei eines jeden Vorlaufs qualifizieren sich dann für das große Finale am Sonntag, bei dem es um den Hauptpreis geht. Die Teilnahme ist kostenlos. Lediglich der Eintritt ins Bad ist zu bezahlen. Eine Anmeldung vorab ist nicht nötig.

