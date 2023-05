Feuerwerk und Gourmetmeile: Fest im Essener Seniorenstift

Essen-Rellinghausen. Zum 45. Geburtstag des Wohnstifts Augustinum in Essen-Rellinghausen sind am Mittwoch, 10. Mai, eine Gourmetmeile, ein Feuerwerk und mehr geplant.

Vor 45 Jahren, am 26. Mai 1978, wurde das Seniorenwohnstift Augustinum an der Renteilichtung 8-10 in Essen-Rellinghausen offiziell eröffnet, aber bereits im September 1977 waren die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in die Anlage gegenüber vom Schloss Schellenberg gezogen. Der Geburtstag der Einrichtung wird am 10. Mai mit Bewohnern, Nachbarn und Interessierten gefeiert.

Mit einem Festakt, illustren Gästen und einem Tag der offenen Tür wurde die Eröffnung vor 45 Jahren begangen. Die Augustinum-Gruppe wurde im Jahr 1954 in München gegründet und will älteren Menschen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Neben einer Fachklinik für Innere Medizin und verschiedenen pädagogischen Einrichtungen im Großraum München, gehören 23 Augustinum-Seniorenresidenzen im gesamten Bundesgebiet zum Unternehmen.

Das 45-jährige Bestehen des Wohnstifts Augustinum in Essen wird mit Aktionen gefeiert

Das 45-jährige Bestehen des Hauses in Essen wird mit zahlreichen Aktionen gefeiert – für Bewohner, Nachbarn und alle, die sich mit der Einrichtung verbunden fühlen. 45 Tage vor Beginn der Festwoche schickten Bewohner und Bewohnerinnen, Mitarbeitende und Kinder der benachbarten Kita Zwergenreich 100 Luftballons auf die Reise. Am weitesten folg der Ballon von Hans-J. Darenrecht und landete nach 722 Kilometern in Stargrad, Polen. Platz zwei belegte der Ballon seiner Ehefrau Brigitte Darenrecht, der 337 Kilometer entfernt gefunden wurde.

Zur Feier des 45-Jährigen unternahmen die Bewohner eine Stadtrundfahrt mit den roten Cabriobussen. Am Mittwoch, 10. Mai, starten die Feierlichkeiten um 17.45 Uhr mit einer Begrüßungsrede der Direktorin Astrid Fischer, in der sie zurückschaut auf die Geschichte des Augustinums Essen. Vier Direktoren und drei Direktorinnen leiteten die Geschicke des Hauses in den letzten 45 Jahren. 370 Menschen leben zurzeit in der Seniorenresidenz, einige davon seit über 20 Jahren. Die älteste Bewohnerin zählt 104 Jahre.

Gourmetmeile und Feuerwerk gehören zum Programm

Zum 45-jährigen Bestehen wird die Ausstellung „Reise zum Mittelpunkt der Erde“ der Fotografin Ulla Lohmann eröffnet, die bekannt ist für ihre spektakulären Aufnahmen von Vulkanen auf der ganzen Welt. Im Anschluss startet um 18.45 Uhr eine kulinarische Reise entlang der Gourmetmeile. Die Besucherinnen und Besucher können verschiedene kleine Gerichte aus aller Welt kennenlernen, die an diversen Kochstationen zubereitet werden. Die Gerichte kosten zwischen drei und sechs Euro. Für Getränke, auch für Cocktails, ist gesorgt, versprechen die Veranstalter. Zum Abschluss gibt es ein professionelles Feuerwerk.

