Die Feuerwehr Essen war am Samstag in Bergeborbeck im Einsatz.

Feuerwehr Feuerwehreinsatz: Kinder entdecken brennende Couch in Essen

Essen. Ein brennendes Sofa musste die Feuerwehr Essen im Stadtteil Bergeborbeck löschen. Zwei Kinder hatten zuvor Brandgeruch wahrgenommen.

Zwei Kinder haben am Samstagnachmittag (22. April), eine brennende Couch vor einem leerstehenden Gebäude in Essen-Bergeborbeck entdeckt.

An der alten Bottroper Straße hatten die Kinder nach Angaben der Polizei zunächst Brandgeruch wahrgenommen und im Hinterhof des Gebäudes ein brennendes Sofa entdeckt. Sie verständigten ihre Eltern und die Polizei.

Kurze Zeit nach der Polizei traf auch die Feuerwehr ein, um den Brand zu löschen. Das Feuer verursachte nach Angaben der Polizei Schäden an der Fassade. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht in dem Zusammenhang Zeugen, die Auffälliges mitbekommen haben. Hinweise an 0201/829-0.

[Essen-Newsletter hier gratis abonnieren | Auf einen Blick: Polizei- und Feuerwehr-Artikel + Innenstadt-Schwerpunkt + Rot-Weiss Essen + Lokalsport | Nachrichten aus: Süd + Rüttenscheid + Nord + Ost + Kettwig & Werden + Borbeck & West | Alle Artikel aus Essen]

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen