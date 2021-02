Feuerwehr seit über 20 Stunden mit Schwelbrand beschäftigt

Essen. In der alten RWE-Zentrale, die abgerissen werden soll, war am Mittwoch ein Schwelbrand ausgebrochen. Arbeiten dauern Donnerstag weiter an.

Mehr als 20 Stunden nach Ausbruch eines Schwelbrandes in der alten RWE-Zentrale an der Huyssenallee ist die Feuerwehr immer noch vor Ort mit zwei Löschfahrzeugen und ungefähr zehn Feuerwehrleuten. Am Mittwoch hatte es in einem der acht Fahrstuhl-Schächte angefangen zu qualmen. Das leer stehende und entkernte Gebäude wird derzeit für Abriss-Arbeiten vorbereitet.

Feuer gefangen hatte offenbar lose geschichtetes Baumaterial wie Gipskartonplatten und Konstruktionshölzer. Es liegt in dem Aufzugschacht; das macht die Suche nach dem Brandherd schwierig. Die Feuerwehr musste auch Licht in das Innere des Gebäude installieren; schließlich gleicht das abbruchreife Gebäude von innen einem Rohbau.

Die Arbeiten werden nach Einschätzung von Feuerwehr-Sprecher Mike Filzen noch weitere Stunden andauern.

