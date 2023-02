Feuerwehr rückt zu Gefahrgut-Einsatz in Essen-Kettwig aus

Großeinsatz für die Feuerwehr in Kettwig - am späten Mittwochnachmittag in Essen-Kettwig.

Essen. In einem Labor geht ein Behältnis mit einer gefährlichen Flüssigkeit zu Bruch. Feuerwehr muss in Kettwig mit speziellen Schutzanzügen anrücken.

Die Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Gefahrgut-Einsatz nach Kettwig ausgerückt. Wie ein Feuerwehr-Sprecher am Abend sagte, war es in einem Ingenieur-Büro an der Straße Im Teelbruch zu einem Zwischenfall gekommen. Dort werden in einem Labor Erdproben untersucht. Dabei ging ein Behältnis mit einer gefährlichen Flüssigkeit zu Bruch. Die Mitarbeiter hätten aber besonnen reagiert und sofort gelüftet, damit sich mögliche schädliche Gase nicht im Raum verteilen.

Feuerwehrkräfte in Spezialanzügen nahmen dann die Flüssigkeit mit Chemiebindern auf und sammelten auch die Scherben ein. Verletzte gab es nicht. Die Feuerwehr war gegen 17 Uhr alarmiert worden. Der Einsatz dauerte rund zweieinhalb Stunden. Die Feuerwehr war mit 40 Kräften im Einsatz. (red)

