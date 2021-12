Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Essen-Altendorf

Die Feuerwehr musste am 23. Dezember einen Wohnungsbrand in Essen-Altendorf löschen.

Essen. Die Feuerwehr wurde am 23. Dezember zu einem Wohnungsbrand in Essen-Altendorf gerufen. Ein Bewohner erlitt wohl eine Rauchgasvergiftung.

Einen Wohnungsbrand musste die Feuerwehr am Donnerstag, 23. Dezember, an der Oberdorfstraße in Essen-Altendorf löschen. Beim Eintreffen der Kräfte stand ein Zimmer in Vollbrand. Die Familie, die dort wohnt, hatte sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr ins Freie retten können. Der Vater hatte vermutlich eine Rauchgasvergiftung erlitten. Zwei Löschzüge der Feuerwehr waren im Einsatz.

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen