Feuerwehr löscht Busbrand auf der A52: Keine Verletzten

Essen. In einem Bus brach Dienstagabend (15.12.) während der Fahrt über die A52 in Essen ein Feuer aus. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff.

Auf der Autobahn A52 in Essen ist am Dienstagabend (15. Dezember) in einem Bus ein Feuer ausgebrochen. Zum Glück waren bei der Übungsfahrt keine Fahrgäste an Bord. Die Busfahrerin kam mit dem Schrecken davon.

Wie die Essener Feuerwehr berichtet, setzten mehrere Verkehrsteilnehmer einige Minuten vor 21 Uhr einen Notruf ab. Sie meldeten einen Busbrand in Höhe des Grugabades in Rüttenscheid in Fahrtrichtung Bochum.

A52 war während der Löscharbeiten in Richtung Bochum gesperrt

Beim Eintreffen der ersten Kräfte seien Flammen im Bereich der hinteren Dachfläche an einem Nahverkehrsbus sichtbar gewesen. Der Brand sei sofort mit einem Rohr im Innenangriff und einem weiteren Rohr von außen bekämpft worden. Dabei kamen vier Pressluftatmer zum Einsatz. Es habe im Bereich der Lüftungsanlage gebrannt, hauptsächlich an den äußeren Dachaufbauten, so ein Feuerwehrsprecher.

Zu notwendigen Nachlöscharbeiten auf dem Fahrzeugdach wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht, diese sicherte die vorgehende Kollegin von oben durch eine Leine gegen Absturz. Nach einer eingehenden Kontrolle unter Zuhilfenahme einer Wärmebildkamera sei die Einsatzstelle der Autobahnpolizei übergeben worden.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die A 52 in Fahrtrichtung Bochum komplett gesperrt.