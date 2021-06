Feuerwehr löscht brennende Waschmaschine in Essen-Bochold

Essen. Im Keller eines Mehrfamilienhaus an der Germaniastraße hat eine Waschmaschine Feuer gefangen. Die Bewohner mussten sich ins Freie retten.

Ein Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Germaniastraße in Essen-Bochold hat am Donnerstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt.

Wie die Behörde am Freitag berichtete, hatten alle Bewohner das Haus vor Eintreffen der ersten Kräfte bereits verlassen können. Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brandherd schnell lokalisieren: Eine Waschmaschine war in Flammen aufgegangen.

Nach dem Abschluss der Löscharbeiten wurde das Gebäude mittels Hochleistungslüfter entraucht. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck für rund eine Stunde im Einsatz.

