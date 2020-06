Die Feuerwehr musste einen Brand auf dem Balkon einer Dachgeschosswohnung in Essen-Rüttenscheid löschen.

Feuerwehr Feuerwehr löscht brennende Gasflasche auf Balkon in Essen

Essen. Brennender Gasflaschenanschluss hat Möbel auf einem Rüttenscheider Balkon in Brand gesetzt. Die Hitze zerstörte ein Fenster. Keine Verletzten.

Ein Gasflaschenbrand auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Essen-Rüttenscheid hat am Dienstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Das Feuer an der Mathildenstraße konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Wie die Feuerwehr berichtete, wurde die Leitstelle um kurz nach 19 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen am Einsatzort in der Mathildenstraße war eine Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung sichtbar. Zwei Bewohner wurden ins Freie geführt.

Die Flammen setzten Möbel auf dem Balkon in Brand

Wie sich herausstellte, hatten die Flammen aus einem Gasanschluss Möbel auf dem Balkon in Brand gesetzt. Durch die Hitzeentwicklung zerbarst eine Fensterscheibe, sodass der Brand auf das Wohnzimmer übergreifen konnte. Sofort ging ein Trupp mit einem Strahlrohr über den Treppenraum des Gebäudes zur Innenbrandbekämpfung vor. Parallel zu dieser Maßnahme ging ein weiterer Trupp mit einem zweiten Strahlrohr über den Hinterhof vor. Hierdurch konnte eine Brandausbreitung zum Nachbarbalkon verhindert werden. Ein weiteres Strahlrohr wurde über die Drehleiter vorgenommen.

Der Brand konnte nach kurzer Zeit gelöscht und die Gasflasche in Sicherheit gebracht werden. Durch das Feuer und die starke Verrauchung ist die Brandwohnung unbewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten nach Abschluss des Einsatzes wieder in ihre Wohnungen zurück. Zur Brandursachenermittlung wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr.

Mehr Nachrichten aus Essen lesen Sie hier.