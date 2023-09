Die Feuerwehr in Essen hat am Samstag (30. September) eine Frau aus einer brennenden Wohnung eines Mehrfamilienhauses befreit (Symbolfoto).

Brand Feuerwehr in Essen rettete Frau aus brennender Wohnung

Essen. Eine 45-jährige Frau ist am Samstag aus ihrer brennenden Wohnung gerettet worden. Sie kam mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.

Die Feuerwehr hat in Essen eine Frau aus einer brennenden Dachgeschosswohnung gerettet. Bei dem Einsatz am Samstagmorgen (30. September) verschafften sich zwei Trupps mit Atemschutzausrüstung Zugang zu der Wohnung und konnten die 45-Jährige aus der bedrohlichen Lage befreien, wie es in einer Mitteilung hieß.

Mehrere Anrufer hatten demnach zuvor die Feuerwehr über den Notruf alarmiert und von einer starken Rauchentwicklung aus einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße Leisers Feld berichtet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr bestätigten die Rauchentwicklung bereits auf dem Weg zur Einsatzstelle. Da sich nach ersten Informationen noch eine Person in der Wohnung befand, wurde sofort eine Rettungsaktion eingeleitet.

Wohnungsbrand in Essen: Frau mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Zwei Einsatztrupps, ausgerüstet mit Atemschutzgeräten, drangen in die brennende Wohnung ein und konnten eine 45-jährige Frau in Sicherheit bringen. Die verletzte Frau erhielt umgehend medizinische Versorgung durch den Rettungsdienst und wurde aufgrund einer Rauchgasvergiftung unter notärztlicher Begleitung in ein Krankenhaus gebracht.

Lesen Sie auch: Unfall in Essen: Smart landet auf dem Dach – Fahrer verletzt

Der Brand in der Wohnung konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde die Wohnung von Rauch befreit. Die genaue Ursache des Brandes ist derzeit noch unklar und wird von der Polizei untersucht. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Während des Einsatzes war die Straße Leisers Feld für den Verkehr gesperrt. (mit dpa)

Täglich wissen, was in Essen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Essen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Essen